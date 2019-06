REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 EDU.RO. La ce licee se duc elevii cu media 10. ADMITERE LICEU 2019

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 EDU.RO. La Şcoala gimnazială nr. 5. "Av. P. Ivanovici" din Băileşti este al doilea an în care un elev promovează evaluarea naţională cu media zece, scrie gds.ro. Anul acesta, această medie a fost obţinută de eleva Emna Maria Durac. Managerul unităţii şcolare spune că este o elevă care a făcut performanţe în perioada gimnaziului.

"Evaluarea naţională a fost promovată şi anul acesta cu media 10 de o elevă din Băileşti. Este al doilea an în care un elev de la Şcoala nr. 5. "Av. P. Ivanovici" obţine media zece la acest examen. Reuşita aparţine unei eleve care şi la clasă a fost foarte bună. Are doar o medie de 9 în clasa a V-a. Are şi performanţe la concursurile şcolare. Anul acesta s-a calificat la faza naţională a Olimpiadei de limba şi literatura română. Şi la faza judeţeană a Olimpiadei de limba franceză a obţinut premiul II", a spus Mihaela Feldiorean, manager Şcoala gimnazială nr. 5. "Av. P. Ivanovici" Băileşti.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 EDU.RO. Emma spune că pentru acest examen s-a pregătit intens ca să obţină o notă foarte mare. "M-am pregătit de la începutul anului să iau o notă mare. Doamna dirigintă mi-a spus ca la limba şi literatura română să nu mă aştept la nota maximă pentru că la corectură intervine subiectivismul, dar, având în vedere experienţa mea la olimpiadă, eu mă aşteptam să iau o notă mare. La matematică am avut emoţii pentru că se pune problema redactării. Am reuşit să promovez sesiunea cu media maximă. Am muncit foarte mult anul acesta. Am renunţat la lecturile mele. Am citit mai mult ceea ce era pentru examen. Am renunţat şi la concursurile de muzică unde mergeam cu doamna profesoară de muzică. Participam la concursurile de muzică vocală. Îmi doresc să studiez şi un instrument în perioada liceului", a spus Emma Durac.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 EDU.RO. Îşi doreşte să devină medic

Cu media 10 la evaluarea naţională, eleva din Băileşti vrea să opteze pentru Colegiul Naţional "Elena Cuza". "Eu vreau să optez pentru Colegiul Naţional "Elena Cuza" din Craiova pentru specializarea știinţele naturii. Pe viitor, vreau să mă îndrept spre Medicină. Îmi doresc să devin medic şi, de aceea, am luptat mereu să am rezultate bune. Personal consider că un viitor medic nu trebuie să ştie doar chimie şi biologie, ci să aibă un bagaj solid de cunoştinţe. De aceea, în liceu eu voi continua să fac performanţă şi la limba română şi la franceză, ca în gimnaziu", a spus Emma. Ea îşi doreşte să devină medic, dar şi manager.

"Pe viitor, vreau să rămân în ţară. Oamenii sunt cei care pot schimba lucrurile într-o ţară. Îmi doresc să deschid o clinică medicală unde să fiu manager, dar şi medic", a spus eleva.

Pe perioada vacanţei de vară, Emma vrea să citească, dar şi să călătorească spre destinaţii noi. "Am foarte multe cărţi pe care abia aştept să le citesc. Pe perioada vacanţei, vreau să mă pregătesc pentru liceu. Îmi doresc să parcurg lecturile pentru clasa a IX-a. Voi continua şi studiul limbilor străine. Şi tot în vacanţa de vară vreau să călătoresc foarte mult. Îmi place să descopăr locuri noi. De data aceasta, vreau să ajung la Londra şi la Paris, pe care le consider centre culturale foarte importante. Parisul este fascinant prin muzeele pe care le are. Îmi doresc să văd Muzeul Louvre, iar Londra a fost mereu o destinaţie fascinantă. Îmi plac străduţele mici, oamenii şi chiar şi vremea de acolo", a spus Ema Durac.

Media zece la evaluarea naţională a obţinut şi eleva Raluca Maria Guran de la Şcoala Podari. Eleva a făcut matematica chiar cu managerul şcolii.

"O cunosc foarte bine pe eleva de zece. Chiar am predat matematica la clasa respectivă. Este o elevă cu rezultate foarte bune. A absolvit clasele primare, dar şi gimnaziul cu media 10. Are şi premii la concursurile şi olimpiadele şcolare. Ultimele premii le-a obţiut în urmă cu trei săptămâni. A obţinut menţiune la Olimpiada naţională de limba română şi locul I la concursul "Punctul şi virgula în matematică". Este un copil foarte bun care învaţă", a spus Marilena Andreescu, directorul Şcolii Podari.

Raluca a reuşit să aibă o asemenea medie şi la simularea examenului din luna martie. "Nu am

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 EDU.RO. A avut 10 şi la simulare

văzut o mare diferenţă între subiectele de la simulare şi cele de la examen. Am obţinut 10 şi la simulare. Pentru acest examen m-am pregătit în toţi aceşti ani de şcoală, accentuând pregătirea în clasele a VII-a şi a VIII-a. Nu mă aşteptam să promovez cu media maximă. Ştiam că la Română intervine subiectivismul la corectură", a spus Raluca Maria Guran.

Cu media zece, eleva din Podari va opta pentru Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti" din Craiova.

"Voi opta pentru Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti" pentru clasa de Ştiinţele Naturii. Nu ştiu dacă mă voi îndrepta spre Medicină, dar voi opta pentru această specializare pentru că are o varietate de discipline care se studiază de la începutul până la sfârşitul liceului", a mai spus Raluca Guran.

Pentru perioada următoare, Raluca îşi propune să se relaxeze citind. "În vacanţă, vreau să citesc mai mult. Vreau să citesc ce îmi doresc eu. Îmi place să citesc şi literatură clasică şi beletristică. Nu am planuri în ceea ce priveşte călătoriile", a spus eleva.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 EDU.RO. La matematică a fost mai dificil decât la simulare

Performanţă la evaluarea naţională a făcut şi elevul Vlad Andrei Ciutureanu, de la Şcoala gimnazială "Eliza Opran" din Işalniţa. Potrivit managerului, este prima reuşită de acest fel la examenul naţional a unui elev din Işalniţa. De altfel, actualul manager a fost şi dirigintele elevului de zece la evaluarea naţională.

"Este primul elev din Işalniţa care a obţinut media zece la evaluarea naţională. Are rezultate foarte bune. Are media zece de la clasa I până la clasa a VIII-a. Are performanţe şi la olimpiadele şcolare. A fost elevul meu. Am fost diriginte la clasa respectivă, încă din primul an de gimnaziu. Este un elev cu rezultate bune la limba română, la matematică, la geografie, la istorie şi este pasionat de fotbal", a spus Petre Milcu, managerul Şcolii Işalniţa.

Vlad Ciutureanu a spus că subiectele de la examen nu au fost tocmai uşoare, mai ales la matematică: "Mie mi s-a părut mai greu la matematică în comparaţie cu simularea. Cele mai dificile au fost cerinţele de la geometrie, în special subpunctul c de la fiecare problemă. Am întâmpinat dificultăţi şi la cel de al doilea. Cele mai multe emoţii le-am avut la limba română, pentru că nu a fost tocmai uşor".

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 EDU.RO. Vrea să devină profesor

Pentru liceu, Vlad vrea să opteze pentru Colegiul Naţional "Carol I" din Craiova.

"Voi opta pentru matematică-informatică la Colegiul Naţional "Carol I" din Craiova şi pe viitor mă gândesc la o carieră în IT sau, poate, să devin profesor. Mi-ar plăcea foarte mult să îi învăţ pe copii matematica", a mai spus Vlad Ciutureanu. Pe perioada gimnaziului, Vlad a făcut performanţe la concursurile de istorie şi geografie. "Îmi place istoria. Am obţinut anul acesta menţiune la olimpiada naţională şi premiul I la faza judeţeană a olimpiadei. Performanţă am făcut şi la geografie. În clasa a VI-a, adică în 2006, am obţinut premiul I la etapa judeţeană a concursului Terra şi menţiune la naţională. Şi în anul următor am luat premiul I la judeţeană şi premiul II la etapa naţională", a spus elevul. Pentru perioada vacanţei, Vlad are planuri să plece cu colegii de şcoală în excursie, dar şi în concediu cu părinţii.

"Voi merge în excursia organizată de şcoală pentru elevii cu performanţe. Nu ştiu încă destinaţia. Şi voi merge şi cu părinţii în concediu, la mare. Îmi place foarte mult marea. Am fost şi anul trecut. Ştiu să şi înot", a spus Vlad. Vacanţa va fi un bun prilej de relaxare pentru Vlad, care spune că va dori să aibă şi la liceu rezultate la fel de bune ca în gimnaziu.