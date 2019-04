REZULTATE LOTO 21 APRILIE 2019. Numerele la LOTO pentru duminică! Care sunt norocoasele de Florii.

Duminica, 21 aprilie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 17.700 de castiguri, in valoare totala de 988.770,80 lei.

Numere câștigătoare live pe România TV .

Loto 6 din 49: 26, 23, 47, 21, 35, 24

Noroc: 9963085

Loto 5 din 40: 4, 26, 33, 34, 32, 14

Super Noroc: 723472

Joker: 8 - 16, 13, 33, 44, 39

Noroc Plus: 412006

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 18,7 milioane lei (peste 3,92 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,52 milioane lei (aproximativ 531.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8,13 milioane lei (peste 1,7 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 250.000 lei (peste 52.000 euro). La Noroc Plus, este in joc un report cumulat in valoare de peste 23.800 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 107.000 lei (peste 22.500 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 298.000 lei (peste 62.500 euro).

La extragerea Noroc de joi, 18 aprilie 2019, s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 178.359,12 lei. Biletul a fost jucat la agentia 12-030 din Cluj-Napoca si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 si 1 varianta la Noroc.

. Joi, 18 aprilie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 22.696 de castiguri, in valoare totala de 2.064.189,96 lei.