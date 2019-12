REZULTATE REZIDENTIAT 2019. Lista finală cu numărul de locuri va fi anunţată duminică

REZULTATE REZIDENTIAT 2019. "Săptămâna viitoare va fi repartiţia mare, când absolvenţii vor şti în care centru universitar vor fi repartizaţi. În această după-amiază (sâmbătă după-amiază – n.r.) este o şedinţă la Centrul de Resurse Umane, condusă de secretarul de stat, iar mâine dimineaţă (duminică dimineaţă – n.r.) vom avea şedinţă la minister şi probabil tot mâine vor fi afişate“, a explicat ministrul Sănătăţii, Victor Costache, într-o conferinţă de presă susţinută la Iaşi.

REZULTATE REZIDENTIAT 2019. Notele finale, după contestaţii. Urmează repartiţia pe spitale. TABELE CU NOTELE

Victor Costache a spus că multă lume se întreabă dacă examenul de rezidenţiat trebuie menţinut şi în anii următori, el precizând că “este important să avem un examen centralizat şi corect pentru toată lumea, întrucât se învaţă de pe aceeaşi materie“.

El a mai spus că a iniţiat un dialog cu rectorii UMF în privinţa conţinutul materiei de la rezidenţiat şi că “este mult loc de mai bine“.

“Propunerea noastră esta ca în perioada care urmează, nu pot spune dacă de la anul, dar cu siguranţă va fi, să poată fi implementată atât în facultate, cât şi pentru examenul de rezideţoat o materie unică.

Propunerea noastră este să folosim cărţi internaţionale, care sunt traduse şi actualizate în limba română. Sunt şi cărţi publicate de profesorii noştri ce pot fi surse suplimentare. Este important să avem la nivelul ţării o materie uniformă. Trebuie să fim predictibili, s-o înveţe de pe băncile şcolii, s-o înveţe la examenul de licenţă, la rezidenţiat. Să nu schimbăm trei rânduri de cursuri, asta a fost drama generaţiei noastre. Cred că am învăţat de pe patru seturi de cărţi, adică facultate, licenţă, rezidenţiat, nu mai spun examenul de specialitate“, a declarat Ministrul Sănătăţii, Victor Costache.