Doliu în cinematografie: A MURIT un actor legendar. Toată lumea i-a apreciat FILMELE

Richard Herd, cunoscut mai ales datorită rolului din serialul TV "Seinfeld", a murit în locuinţa sa din Los Angeles, fiind bolnav de cancer. Actorul s-a născut în Boston şi şi-a început cariera în teatru, la New York. Debutul în film l-a făcut în anii '70 în "Hercules in New York".

A murit unul dintre cei mai iubiţi actori din serialul "Seinfeld". Anunţul a fost făcut de fiul său

Richard Herd a jucat în numeroase lungmetraje de succes, precum "All the President's Men", (1976), "The China Syndrome" (1979) "F.I.S.T." (1979), "The Onion Field" (1979), "Planes, Trains and Automobiles" (1987) şi "Midnight in the Garden of Good and Evil" (1997). Totodată, actorul a deţinut roluri în miniseria NBC din 1983 "V", dar şi în "seaQuest 2032", "Star Trek: The Next Generation", "Star Trek: Voyager" şi "Star Trek: Renegades". A avut de asemenea apariţii în seriale precum „The O.C.", "NYPD Blue", "ER", "Dr. Quinn", "MASH", "Starsky&Hutch" sau "Dallas".

Şoc în lumea cinematografiei. A murit o vedetă de la Hollywood. Toată lumea i-a văzut filmele

În "Seinfeld", a interpretat rolul Mr. Wilhelm, superiorul lui George Costanza (Jason Alexander).