Rinichi de vânzare pe internet. Maria cere 80.000 de euro pe rinichiul său. "Nu ar fi ceva care să-mi dea viaţa peste cap"

Printre case, maşini, eletrocasnice, îmbrăcăminte, scule, televizoare şi alte anunţuri, 600 de români au postat anunţuri că îşi vând un rinichi, pe platforma online.ro, scrie digi24.ro.

Preţurile de vânzare variază între 15000 şi 80000 de euro.

Anunţurile sunt cât se poate de adevărate, nu sunt postate la mişto. Dovadă stă Maria, o tânără de 24 de ani care este dispusă să renunţe la un rinichi pentru o suma de bani potrivită.

„M-am interesat așa să văd cam ce se întâmplă dacă donezi ceva și am citit sfaturi de la câțiva medici, am citit pe net, nu am stat de vorbă cu niciunul și părea ok. Nu ar fi ceva care să-mi dea viața peste cap", îşi justifică fata gestul.

Maria cere pentru rinichiul ei tânăr, extrem de căutat de cei care au probleme de sănătate, 80.000 de euro. Este foarte hotărâtă. Are nevoie de bani pentru a-și deschide o afacere. Povestește că s-a săturat să lucreze pe bani puțini, la patron: „Cu 20 de milioane nu e ok şi nu poţi să speri la mai mult că n-ai unde sau n-ai la ce acolo. E greu, dar măcar sunt mai multe oportunităţi.Să investesc 50-60.000 de euro intr-o afacere, dar măcar ştii că îţi vine profit. Cam asta e gândirea mea. O fi bună, n-o fi bună, e a mea. Am lucrat într-un hipermarket, lucram 10 ore, weekendul de 16 ore, plus de luni până vineri, 500 de lei.

Alor mei nu le-am spus încă. Nu ar fi de acord.

Probabil nici eu ca părinte, dar noi suntem mai altfel. Generaţia noastră e mai deschisă. Acum când eşti mamă, nu stiu", a declarat Maria.

Rinichi contra achitare rate la casă

Mihai are în jur de 30 de ani și un copil de crescut. Povestește că a luat această decizie drastică, pentru că vrea să facă rost de bani pentru a-și plăti ratele la casă. Mihai se vinde mai ieftin ca Maria, vrea pentru organul său doar 15000 de euro.

A făcut până acum teste de compatibilitate cu 4 pacienți, dar n-a fost să fie, nu a fost compatibil.