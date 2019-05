Robert Negoiţă cere demisia Vioricăi Dăncilă: Ţara a fost condusă într-un mod neprincipial, într-o direcţie greşită

"Pe mine nu mă surprinde deloc, ba, dimpotrivă, îmi confirmă aşteptările. Nu este un moment de bucurie, nu avem de ce să fim fericiţi, este un moment de mare tristeţe. Ţara a fost condusă într-un mod cât se poate de neprincipial şi greşit, într-o direcţie greşită. Partidul la fel şi, pe cale de consecinţă, nu se întâmplă altceva decât să se culeagă rezultatele", a afirmat Negoiţă.

El crede că Viorica Dăncilă nu avea ce să caute în funcţie de premier şi că prestaţia acesteia l-a făcut să îi fie jenă că este român.

"În primul rând, doamna Viorica Dăncilă nu are ce căuta premier. Nu are ce căuta ca prim-ministru, credeţi-mă, că eu sunt un român demn. Niciodată nu mi-a fost ruşine să spun că sunt român. Credeţi-mă că prestaţia doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă atât internă, dar mai ales internaţională, m-a făcut de mult prea multe ori să îmi fie jenă că sunt român, ceea ce consider că este pur şi simplu inacceptabil. Nu are niciun fel de calităţi ca să poată ocupa această funcţie, asta ştiam din prima secundă pentru că vreau să vă reamintesc că am fost singurul care am votat împotriva numirii dânsei ca premier", a precizat Liviu Negoiţă.

El crede că o altă greşeală a fost modul cum a fost întocmită şi cum a funcţionat echipa de guvernare, într-un mod dictatorial, netransparent şi neprincipial.

"Felul în care a fost întocmită echipa de guvernare şi modul în care a funcţionat echipa de guvernare a fost într-un mod cât se poate de dictatorial şi de netransparent şi de neprincipial. Mult prea mulţi oameni din categoria doamnei Dăncilă au făcut şi fac în continuare parte din aceeaşi echipă. Oameni care nu au nicio legătură cu guvernarea, care nu sunt capabili să gestioneze ceva. Pe cale de consecinţă atât Guvernul, cât şi ţara au fost conduse într-un mod cât se poate de greşit, ca să nu zic prost", a mai declarat primarul Sectorului 3.

Negoiţă crede că o altă greşeală a lui Liviu Dragnea a fost faptul că s-a înconjurat în conducerea partidului de "nulităţi" precum Codrin Ştefănescu.

"Faptul că s-a înconjurat de nulităţi gen Codrin Ştefănescu în conducerea partidului şi Guvernului, iarăşi este un motiv în plus pentru care ar trebui să fie sancţionat.Faptul că după un astfel de dezastru vine aseară să ne spună că PSD trebuie să păstreze guvernarea, consider că este lipsit total de realism. Nu poţi guverna o ţară care este împotriva ta", a precizat primarul.

El consideră că singura soluţie este demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, dar nu se aşteaptă la aşa ceva din partea liderului PSD.

"Demisia şi acasă. Nu există altă soluţie decentă. Nu mă aştept la aşa ceva din partea domnului Dragnea, este evident acest aspect, dar în opinia mea, singura variantă cât de cât decentă, nu putem să ne aşteptăm la chestii decente din partea dumnealui. Se va agăţa de putere, nu se va lăsa dus decât într-un mod cât de se poate de josnic, dar nişte oameni josnici, ce le e scris, asta li se va întâmpla", a mai afirmat Robert Negoiţă.

Rezultate parţiale oficiale ale alegerilor europarlamentare anunţate de BEC arată că PNL a obţinut 26,23%, iar PSD - 23,68%.