Rocsana Marcu şi-a şocat cu o nouă achiziţie. "Animal de companie" a strâns milioane de vizualizări

Pe țap îl cheamă Rică și a devenit deja vedeta si el pe pagina de Facebook a Rocsanei Marcu, filmulețele cu el făcând deliciul fanilor artistei și ajungând chiar la 8 milioane de vizualizări!

Citeşte şi: Rocsana Marcu, surprinsă FĂRĂ SUTIEN la plajă. Ce a scris lângă imaginea cu care i-a înnebunit pe bărbaţi FOTO

„Sunt sunată zilnic pentru că filmulețul cu țapul a făcut 8 milioane de vizualizări pe pagina mea de Facebook și mă sună lumea din toată țara pe numărul de evenimente, eu cred că iau vreun spectacol ceva, dar mă sună mulți să mă întrebe dacă vând țapul, că e foarte frumos și vor să îl cumpere.

Anul trecut de Paște l-am adoptat pe Rică. Am fost la țară, la taică-miu, ne-am strâns acolo toată familia și i-am spus atunci, nu ai și tu aici un miel să ne jucăm și noi cu el de Paște, că așa e frumos pentru copii. Și așa m-a dus tata la o vecină de unde l-am luat pe Rică, pentru fetița cea mare, iar cea mică și-a ales și ea un alt ieduț frumos.

Citeşte şi: Rocsana Marcu - şi cu banii luaţi, şi cu kilometrajul dat peste cap. VEZI ŞI: Drept la replică Roxana Marcu



I-am luat pe amândoi și ne-am dus la tata. Pentru că erau foarte frumoși și jucăuși am zis că îi luăm la noi acasă, în Pipera, și așa am plecat cu ei în portbagaj. Nu e drumul lung, am făcut vreo 45 de minute până acasă.

După prima noapte de ținut la mine în curte, dimineața i-am găsit cățărați pe șezlong și pe leagăn, mizerie în toată curtea, băteau în geam să le dăm drumul să intre în casă, au făcut o mare mizerie așa că i-am dus înapoi la țară la tata, cu mențiunea să nu îi bage la cuptor că sunt ai copiilor. De atunci ne-am mai luat și două capre și tot așa. Păi numai domnul Gigi să crească oi?„, mărturisește amuzată Rocsana Marcu, pentru Ciao.ro.