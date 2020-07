Roger Federer a lansat propria linie de pantofi vegani. La ce preţ pot fi achiziţionaţi sneakerşii

Lansaţi în ediţia limitată, doar o mie de perechi, adidașii unisex albi, au un design minimalist. Aceştia vor putea fi achiziţionaţi la preţul de 249,99 de dolari. Jucătorul a precizat că pantofii sport au fost inspiraţi după modelele clasice pe care tenismenii le poartă pe terenul de tenis, mai ales pe iarbă.

Primele 1.000 de perechi vor fi lansate printr-o tombolă online prin intermediul site-ului On. Federer a declarat că în viitor vor fi posibile mai multe oportunități de achiziționare a încălțămintei.

"Nu sunt pentru tenis, ci pentru stradă", a spus Roger Federer pentru Vogue. "Am vrut să îi ofer pantofului de tenis lejeritatea, comfortul şi agilitatea de zi cu zi. Îmi place să lucrez cu echipa On, să contribui la dezvoltarea produsului folosindu-mă de cunoştinţele mele în domeniul încălţămintei de performanţă şi de interesul propriu pentru modă. Sunt mândru că am participat la crearea 'The Roger', cel mai confortabil pantof pentru tenis pe care îl veţi purta vreodată", a adăugat jucătorul.

Potrivit unui studiu realizat de Infinium Global Research, lansat la începutul acestui an, industria pielii vegane este în plină expansiune. Se estimează că piața va avea o valoare de 89,6 miliarde de dolari până în 2025. Raportul a constatat, de asemenea, că va avea o rată anuală de creștere compusă de 49,9 la sută din 2019 până în 2025.

O serie de companii de încălțăminte folosesc deja piele vegană. Eticheta de lux Balenciaga a lansat noi adidași din piele vegană la începutul acestui an. Numite Sneaker Zen, pantofii sunt confecționate cu poliuretan 100%.