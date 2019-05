Români nu se înghesuie să renunţe la Pilonul II pentru a-şi muta contribuţiile exclusiv în sistemul public de pensii

Evitarea unor pensii foarte mici a fost unul din motivele lansării în 2008 a unui sistem de pensii obligatorii administrate privat (Pilonul II), aflat acum sub asediul modificărilor legislative ale Guvernării PSD-ALDE. Prin controversata Ordonanță a lăcomiei, li s-a dat românilor dreptul să renunțe la Pilonul II în favoarea sistemului public de pensii.



Românii care au cotizat cel puțin 5 ani la Pilonul II (pensii obligatorii administrate privat) pot, începând de luna trecută, să ceară încetarea plății contribuțiilor la acest sistem și transferul viitoarelor contribuții exclusiv în sistemul public de pensii (Pilonul I), în urma modificării legislative aduse prin controversata Ordonanță a lăcomiei (OUG 114/2018) adoptate în decembrie 2018 de Guvernul Dăncilă.



Cererea de încetare a plăților contribuțiilor la acest sistem se face către administratorii fondurilor, iar solicitarea își va face efectul începând cu contribuțiile aferente lunii în care a fost depusă, potrivit normei Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), publicate marți, 12 martie, în Monitorul Oficial.

Primele cifre arată un număr extrem de scăzut de români care vor să renunțe la Pilonul II. Situația exactă se va cunoaște după data de 1 iulie 2019.



Cei șapte administratori de pensii private obligatorii care activează pe piața din România arată că numărul participanților la Pilonul II de pensii care au solicitat până acum să renunțe la acest sistem este extrem de scăzut.



NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii private, cu peste 1,99 milioane de participanți la sfârșitul lunii aprilie 2019, nu a dorit să ofere încă date exacte, precizând doar că 'normele sunt noi și nu e încă o tendință consolidată pe subiect'.



Allianz-Țiriac Pensii Private, al doilea mare administrator de pensii private, cu peste 1,57 milioane de participanți, a precizat că: "opțiunea de transfer a contribuțiilor participanților de la Pilonul 2 către Pilonul 1 nu are o frecvență semnificativă. În acest moment, această opțiune reprezintă motivul cu cea mai mică pondere pentru încetările de plată ale contribuțiilor la Pilonul 2."



Aegon Pensii Private, companie care gestionează pensiile a peste 912.000 participanți, a precizat pentru HotNews.ro că: "de la jumătatea lui martie, când norma ASF a fost publicată în Monitorul Oficial, și până în prezent, au fost înregistrate și raportate la Casa Națională de Pensii Publice patru cereri de încetare a plății contribuțiilor la Pilonul II. Așadar, discutăm despre patru persoane, din cei peste 910.000 clienţi (n.a la sfârșitul lunii martie 2019)".



BCR Pensii, companie care gestionează contribuțiile a peste 646.000 de participanți, a transmis că are 26 de cereri.



"Consider că numărul mic al transferurilor este cea mai bună dovadă a încrederii pe care populația o are în modul în care sunt administrați banii lor în Pilonul II", a declarat pentru HotNews.ro Radu Crăciun, directorul general al BCR Pensii și președinte al APAPR (Asociația care reprezintă toți cei șapte administratori de pensii private).



Reprezentanții Metropolitan Life (peste 1,02 milioane de participanți la Pilonul II), Generali (peste 745.000 de participanți) și BRD Pensii (peste 428.000 de clienți) nu au răspuns.