ROMANIA ANGLIA U21 (ora 19:30) LIVE STREAM VIDEO ONLINE TVR de la EURO 2019

Andreas Ekberg va arbitra partida ROMANIA - ANGLIA, ajutat de asistenţii Stefan Hallberg şi Mehmet Culum (toţi din Suedia). Orel Grinfeld (Israel) este rezervă, iar Joao Pinheiro şi Luis Godinho (ambii Portugalia) sunt oficiali VAR. TVR transmite, vineri, de la ora 19:30, ROMANIA ANGLIA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

Cum biletele la meciul ROMANIA - ANGLIA costa numai 5 euro, FRF a facut un apel la romanii din Italia pentru a umple stadionul. "Ca sa ne indeplinim visul calificarii in semifinale la Euro, avem nevoie de victorie. Iar noi stim ca victoriile se pot obtine doar atunci cand LUPTAM IMPREUNA! Sunt disponibile 18.000 de bilete la ROMANIA ANLGLIA. Biletele sunt disponibile la casieriile stadionului, de la 09:00 pana la 18:00 (pauza in intervalul 13:00-14:00). Pretul unui tichet de intrare este 5 euro", se arata intr-un mesaj al FRF. ROMANIA ANGLIA U21, meci contând pentru Grupa C de la Euro 2019, se joacă, vineri, de la ora 19:30.

"În mare parte, jucătorii sunt refăcuți, recuperarea a decurs bine, sperăm să fie foarte bine pregătiți din punct de vedere mental. Ne-am revenit din punct de vedere fizic și vom trata la fel fiecare meci. În momentul de față, pot apărea schimbări, din punct de vedere al recuperării. Nu din punct de vedere al antrenamentelor. Trebuie luată în calcul căldura. La ora partidei cu Anglia, și ei vor avea schimbări în echipă și vor fi foarte proaspeți. Indiferent de adversarul pe care îl vom avea, vom ataca încă din primele minute. Sperăm să facem punctaj maxim", a spus selecţionerul "tricolorilor", Mirel Rădoi.

"Cred că voi face schimbări în ofensivă faţă de primul meci, am multe variante la dispoziţie. Va fi nevoie de inspiraţia tuturor pentru a ne impune. Respectam Romania, dar vom face tot pentru a o învinge. Am fost foarte impresionat de spiritul ei de echipă. E un adversar dificil care, probabil, se va mulţumi si cu un rezultat de egalitate", a declarat Aidy Boothroyd, selecţionerul britanicilor, înainte de ROMANIA ANGLIA U21.

ROMANIA ANGLIA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE TVR. Grupa C de la Euro 2019

S-au jucat

România - Croația 4-1 (Pușcaș 1p., Hagi 14, Băluță 66, Petre 90+3 / Vlasic 18)

Anglia - Franța 1-2 (Foden 54 / Ikone 89, Wan-Bissaka 90+5a)

Se joacă vineri

ROMANIA - ANGLIA (ora 19:30)

Franţa - Croaţia (ora 22:00)

Clasament

Au mai rămas de jucat

24 iunie: Franța - România (22:00), Croația - Anglia (22:00)

Echipele proabbile la meciul ROMANIA ANGLIA

ROMANIA: A. Radu - Cr. Manea, Nedelcearu, Pașcanu, Fl. Ștefan - T. Băluță, Cicâldău - Man, I. Hagi, Fl. Coman - Pușcaș. Selecționer: Mirel Rădoi.

ANGLIA: Henderson - Wan-Bissaka, Tomori, Clarke-Salter, Dasilva - Maddison, Dowel, Foden - Sessegnon, Solanke, Gray. Selecționer: Aidy Boothroyd.

