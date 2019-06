ROMANIA CROATIA (ora 19:30) LIVE STREAM VIDEO ONLINE TVR în Grupa C de la UNDER 21 EURO 2019

ROMANIA CROATIA LIVE STREAM VIDEO ONLINE TVR UNDER 21 EURO 2019. Bobby Madden va arbitra meciul ROMANIA - CROATIA, din Grupa C de la Euro 2019. Acesta va fi ajutat de asistenții Frankie Connor, David Roome (toți din Scoția). ROMANIA CROATIA UNDER 21 se joacă pe Stadionul Olimpic din Serravalle, San Marino, capacitate 6.664 de locuri. TVR 1 şi TVR HD transmit, marţi, de la ora 19:30, ROMANIA CROATIA LIVE STREAM VIDEO ONLINE UNDER 21 EURO 2019.

"Tricolorii" au șanse să se simtă ca acasă, pentru că la meciul ROMANIA - CROATIA sunt așteptați foarte mulți români. Luni, la ora 20:00, mai erau de vânzare doar 500 de bilete din 4.500 scoase la vânzare, în condiţiile în care croaţii au cumpărat sub 100! Prețul unui bilet este de 5 euro". ROMANIA CROATIA, primul meci din Grupa C de la EURO 2019 UNDER 21, se joacă, marţi, de la ora 19:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE TVR.

"E clar că fotbalul românesc depinde în mare măsură de strategia implementată de Viitorul. Trebuie să susținem acest gen de inițiativă, pentru că dă un nucleu foarte important naționalei. Așa se întâmplă și cu naționala Croației. Acolo e vorba de Dinamo Zagreb. Sperăm ca numărul mare de fani să aibă un efect pozitiv asupra noastră, să fie o atmosferă frumoasă și să ne poarte spre victorie. Poate interveni o situație foarte neplăcută pentru echipa noastră. Ne putem pierde echilibrul și concentrarea în anumite momente", a declasrat selecţionerul "tricolorilor", Mirel Rădoi, înainte de ROMANIA CROATIA.

"Știu că sunt mulți români în Italia, probabil vor umple stadionul, dar nu ne temem. Ne place să jucăm pe un stadion plin. Ne respectăm adversarul şi suntem convinşi că putem să scoatem un rezultat pozitiv. Mergem să dăm ce avem mai bun. O victorie este crucială şi ne va da un moral foarte bun pentru celelalte partide din turneu. Nu va fi ușor, însă vom încerca să câștigăm. Sunt sigur că românii nu sunt fericiți să dea ochii cu noi. Nu va fi chiar o vacanță pentru ei", a declarat Nenad Gracan, selecţionerul croaţilor.

PROGRAMUL EURO 2019 UNDER 21 GRUPA C

Marți, 18 iunie

19:30 - ROMANIA - CROATIA (Serravalle, San Marino)

22:00 - Anglia - Franța (Cesena)

Vineri, 21 iunie

19:30 - ROMANIA - ANGLIA (Cesena)

22:00 - Franța - Croația (Serravalle, San Marino)

Luni, 24 iunie

22:00 - ROMANIA - FRANTA (Cesena)

22:00 - Anglia - Croația (Serravalle, San Marino)

EURO 2019 se va disputa în perioada 16-30 iunie 2019 în cinci oraşe din Italia şi San Marino: Bologna, Reggio nell'Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serravalle. Din cele trei grupe ale CE se vor califica în semifinale câştigătoarele şi cea mai bună ocupantă a locurilor secunde.

Echipele probabile la meciul ROMANIA U21 - CROATIA U21

ROMANIA U21: A. Radu - cr. Manea, Nedelcearu, Pașcanu, Fl. Ștefan - T. Băluță, Cicâldău - Man, I. Hagi, Fl. Coman - Pușcaș. Rezerve: Căbuz, A. Vlad - Boboc, Ad. Petre, R. Grigore, Vl. Dragomir, V. Ghiță, Nedelcu, Ad. Rus, A. Ivan, A. Ciobanu, Olaru. Selecţioner: Mirel Rădoi.

CROATIA U21: Posavec - Uremovic, Katic, Benkovic, Sosa - Vlasic, Sunjic, Ivanusec - Halilovic, Jakolis, Brekalo. Rezerve: Grbic, Semper - Majer, Bistrovic, Kalaica, Borevkovic, Basic, Muric, Kulenovic, Moro, Bradaric, Cabraja. Selecţioner: Nenad Gracan.

ROMANIA şi CROATIA mai sunt în grupă cu Anglia şi Franţa şi se întâlnesc la Serravale (San Marino).