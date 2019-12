ROMANIA - MUNTENEGRU LIVE VIDEO ONLINE STREAM. Meci crucial la CM de handbal. Calculele calificării

ROMANIA - MUNTENEGRU LIVE VIDEO ONLINE STREAM. Naționala feminină dispută miercuri, de la ora 8:00, la Kumamoto, al doilea joc tare de la Campionatul Mondial – Grupa C. În față va fi Muntenegru, un adversar care are maximum de puncte după trei partide. România are patru puncte.

Fără un joc convingător la turneul final din Japonia, echipa naţională de handbal feminin a pierdut fără drept de apel primul meci cu Spania, scor 16-31 şi s-au impus cu dificultate în faţa modestelor Senegal, scor 29-24 şi Kazakhstan, scor 22-20.

În schimb, naţionala Muntenegrului are un parcurs excelent la Campionatul Mondial. A învins Senegalul cu scorul de 29-25 şi Lazakhstanul cu scorul de 30-21. Mai mult, următoarele adversare ale tricolorelor se laudă cu o victorie în faţa Ungariei, una dintre favoritele la calificarea în grupele principale, scor 25-24.

Cristina Neagu va reveni pe teren în confruntarea cu Muntenegru.

Superstarul de la CSM Bucureşti a fost menajată în partida cu Kazakhstan. Momentan, România e pe locul 3 în grupa C. Dacă va termina pe podium, echipa lui Tomas Ryde va merge într-una dintre cele două grupe principale, unde va mai disputa trei partide, cu obiectiv accederea în semifinalele Campioantului Mondial.

În cazul în care România pierde însă în fața naționalei Muntenegru, atunci pentru calificarea în Main Round trebuie să învingă obligatoriu Ungaria. În mod cert ar avansa însă cu zero puncte, tricolorele având deja eșec și cu Spania (scor 16-31).

Privind acest joc și din partea Muntenegrului, selecționata lui Per Johansson și Adrian Vasile își asigură calificarea în Main Round cel puțin cu un rezultat de egalitate în fața României. Dacă reușește să și câștige, atunci și-a asigurat cel puțin două puncte în grupa principală, indiferent cum va termina cu Spania în ultima etapă.

În cazul în care Muntenegru ar pierde în fața României, n-ar fi exclus să asistăm și la următorul scenariu, un clasament în trei cu Ungaria (cazul este valabil dacă selecționata maghiară câștigă în ultima rundă), în care diferența va fi făcută de rezultatele în meciurile directe. Deocamdată, s-a jucat o singură partidă care ar conta în această ierarhie, Muntenegru – Ungaria 25-24. Rezultatul ne indică faptul că nici o victorie la un gol diferență a tricolorelor nu ar aduce liniște în tabăra lui Tomas Ryde pentru că o înfrângere la două goluri în fața Ungariei ar fi echivalentă cu o eliminare.