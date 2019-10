ROMÂNIA-NORVEGIA. "Am venit la Bucureşti ca să câştigăm!". Declaraţii războinice ale antrenorului scandinavilor

ROMÂNIA-NORVEGIA. "Am analizat în aceste zile România, acum e important cum se vor reface jucătorii noştri titulari, nu sunt multe lucruri de schimbat faţă de partida cu Spania! Ne dorim să câştigăm la Bucureşti. România are o echipă cu jucători tineri foarte buni, dar şi jucători experimentaţi, nu vreau să nominalizez pe cineva, remarc echipa pentru că e formată din fotbalişti foarte buni şi tehnici", a spus la conferinţa de presă Lars Lagerbäck, selecţionerul nordicilor.

"Din meciul tur trebuie să învăţăm că o partidă are 90 de minute. La Oslo, am fost dezamăgiţi că am obţinut doar o remiză, deşi am condus cu 2-0", a afirmat Stefan Johansen, căpitanul norvegienilor.

ROMÂNIA-NORVEGIA. Jucătorii lui Lars Lagerbäck au avut programat antrenamentul oficial, care s-a desfăşurat pe Arena Naţională, de la ora 18.00 urmând să aibă loc antrenamentul echipei naţionale.

Meciul România - Norvegia se va disputa, marţi, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, în etapa a VIII-a a Grupei F a preliminariilor CE.