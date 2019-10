Articol publicat in: Sport

ROMANIA NORVEGIA (ora 21:45) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în preliminariile Euro 2020 la PRO TV

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 52 min) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net ROMANIA NORVEGIA LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. ROMANIA NORVEGIA, meci contând pentru Grupa F a preliminariilor pentru Euro 2020, se joacă, marţi, de la ora 21:45, LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. ROMANIA şi NORVEGIA se întâlnesc pe Arena Naţională din Bucureşti, unde sunt aşteptaţi peste 30.000 de copii. Adulţii nu pot intra pe stadion din cauza sancţiunilor UEFA. PRO TV transmite, marţi, de la ora 21:45, ROMANIA NORVEGIA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Robert Madden va arbitra meciul ROMANIA - NORVEGIA, ajutat de asistenţii David Roome şi Sean Carr, în timp ce al patrulea oficial va fi Nicolas Walsh (toţi din Scoţia). "Mă aștept la un meci foarte greu, din toate punctele de vedere. Am încredere în jucători că vom face un meci foarte bun. Din punctul meu de vedere, niciunul dintre cei trei adversari rămași de înfruntat nu e ușor. Cred că Norvegia are o viteză în plus față de Suedia. Cu un rezultat pozitiv, vom fi mai aproape de o calificare. Eu nu le transmit jucătorilor să joace la egal. Formația cu Norvegia o voi alcătui în funcție de calitățile adversarilor", a spus Cosmin Contra înainte de partida ROMANIA - NORVEGIA. "Am analizat în aceste zile Romania, acum e important cum se vor reface jucătorii noştri titulari, nu sunt multe lucruri de schimbat faţă de partida cu Spania. Ne dorim să câştigăm la Bucureşti. Romania are o echipă cu jucători tineri foarte buni, dar şi jucători experimentaţi, nu vreau să nominalizez pe cineva, remarc echipa pentru că e formată din fotbalişti foarte buni şi tehnici", a declarat selecţionerul nordicilor, Lars Lagerback. Echipele probabile la meciul ROMANIA - NORVEGIA ROMANIA: 12. Tătărușanu - 2. R. Benzar, 5. Nedelcearu, 4. Ad. Rus, 11. Bancu - 18. R. Marin, 19. Bordeianu - 17. Deac, 8. N. Stanciu, 20. Mitriță - 9. G. Pușcaș. Rezerve: 1. I. Radu, 16. Fl. Niță - 3. Toșca, 7. Fl. Coman, 10. I. Hagi, 13. Keșeru, 14. Nistor, 15. P. Anton, 19. Burcă, 23. I. Cristea, 21. Mogoș, 22. Cicâldău. Selecţioner: Cosmin Contra. NORVEGIA: 1. Jarstein - 14. Elabdellaoui, 5. Hovland, 3. Ajer, 2. Aleesami - 8. Johansen, 15. Berge, 19. Henriksen, 18. Selnaes - 20. Odegaard - 7. King. Rezerve: 12. Nyland, 22. Rossbach - 4. Rosted, 6. Nordtveit, 9. Sørloth, 10. T. Elyounoussi, 11. M. Elyounoussi, 13. Midtsjø, 16. Svensson, 17. Meling, 21. B. Johnsen, 23. Normann. Selecţioner: Lars Lagerback.

