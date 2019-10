Articol publicat in: Sport

ROMANIA - NORVEGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Meci crucial pentru calificarea la Euro 2020

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net ROMANIA - NORVEGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Meciul România - Norvegia, din preliminariile CE-2020, are loc în această seară, de la ora 21.45, pe Arena Naţională. RomaniaTV.net vă prezintă live meciul crucial pentru calificarea la Euro 2020. România - Norvegia se joacă marţi de la ora 21:45 pe Arena Naţională. La meci vor asista 30.038 de copii şi însoţitori! Accesul adulţilor este interzis ca urmare a suspendării dictate. România - Norvegia e marți, 15 octombrie, de la ora 21:45, liveTEXT pe RomaniaTV.net și în direct la Pro TV. ECHIPE PROBABILE:

România: 12. Tătărușanu - 2. R. Benzar, 5. Nedelcearu, 4. Ad. Rus, 11. Bancu - 18. R. Marin, 19. Bordeianu - 17. Deac, 8. N. Stanciu, 20. Mitriță - 9. G. Pușcaș . Rezerve: 1. I. Radu, 16. Fl. Niță, 3. Toșca, 7. Fl. Coman, 10. I. Hagi, 13. Keșeru, 14. Nistor, 15. P. Anton, 19. Burcă, 23. I. Cristea, 21. Mogoș, 22. Cicâldău . Antrenor: Cosmin Contra Norvegia: 1. Jarstein - 14. Elabdellaoui, 5. Hovland, 3. Ajer, 2. Aleesami - 8. Johansen, 15. Berge, 19. Henriksen, 18. Selnæs - 20. Odegaard- 7. King

Rezerve: 12. Nyland, 22. Rossbach, 4. Rosted, 6. Nordtveit, 9. Sørloth, 10. T. Elyounoussi, 11. M. Elyounoussi, 13. Midtsjø, 16. Svensson, 17. Meling, 21. B. Johnsen, 23. Normann. Antrenor: Lars Lagerb ROMANIA - NORVEGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: anunţ important pentru cei 30.000 de copii care vor asista la meci Reprezentativa României întâlneşte selecţionata Norvegiei, astăzi, în al şaptelea meci din preliminariile Euro-2020. Peste 30.000 de copii vor asista la meciul de pe Arena Naţională. În Grupa F sunt programate marţi, următoarele partide: România – Norvegia, Suedia – Spania, Insulele Feroe – Malta. Înaintea acestor meciuri, clasamentul grupei F este următorul: 1. Spania – 19 puncte, 2. Suedia – 14 puncte, 3. România – 13 puncte, 4. Norvegia – 10 puncte, 5. Malta – 3 puncte, 6. Insulele Feroe – niciun punct. Pentru meciul cu Norvegia, selecţionerul Cosmin Contra nu poate conta pe serviciile lui Dragoş Grigore şi Vlad Chiricheş, accidentaţi, astfel că în locul lor au fost convocaţi Iulian Cristea şi Andrei Burcă. 30.038 de copii sub 14 ani şi însoţitori vor fi prezenţi pe Arena Naţională. Recordul UEFA all-time la o astfel de partidă, cu spectatori exclusiv copii, este de 22.000 de fani (Partizan-Alkmaar, septembrie 2019, grupele Europa League). Meciul România-Norvegia va fi arbitrat de o brigadă scoţiană. La centru va fi Bobby Madden, ajutat de David Roome şi Sean Carr, în timp ce al patrulea oficial va fi Nicolas Walsh. Observator de arbitri va fi austriacul Robert Sedlacek. Bobby Madden (40 ani) este arbitru FIFA din 2010, cu partide oficiate în Liga Campionilor inclusiv în acest sezon. Este cunoscut românilor pentru că a condus două dintre partidele din grupă ale României U21 la Campionatul European din această vară. La Euro U21, Madden a condus România – Croaţia 4-1, partidă în care a acordat penalty la 0-0 pentru România şi gol de 4-1, ambele în urma consultării sistemului VAR. Tot el a condus România – Franţa 0-0, ultima partidă din grupă, care a adus calificarea în semifinalele Euro şi, implicit, calificarea la Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Pentru acest meci, programul trenurilor de metrou va fi prelungit marţi. "Ministerul Transporturilor şi Metrorex, alături de Federaţia Română de Fotbal, vin în sprijinul publicului participant la partida de fotbal dintre selecţionatele României şi Norvegiei, ce se va desfăşura pe Arena Naţională şi anunţă că marţi, 15 octombrie 2019, trenurile vor circula, pe toate magistralele de metrou, după un program prelungit cu o oră. Ultimele trenuri de metrou vor pleca de la staţiile capăt de magistrală la ora 00:30 pe Magistrala 1, Magistrala 2 şi Magistrala 3, respectiv la ora 00:45 pe Magistrala 4. Intervalul de circulaţie între trenuri va fi de aproximativ 10-12 minute. Partida de fotbal ce se va desfăşura în data de 15 octombrie 2019 este un eveniment de interes public şi de importanţă naţională pentru calificarea la EURO 2020”, se arată într-un comunicat. De asemenea, Primăria Municipilui Bucureşti a anunţat că, după ce a fost prelungit programul trenurilor de metrou, acelaşi lucru se va întâmpla şi cu mai multe linii de transport în comun. Astfel Societatea de Transport Bucureşti va prelungi, după ora 23:30, programul de circulaţie al liniilor adiacente Arenei Naţionale respectiv 1, 10, 40, 46, 86, 90, 101, 102, 104, 311, 330 şi 335. Totodată, autorităţile au decis ca, în funcţie de numărul suporterilor, să restricţioneze progresiv traficul rutier pe Bulevardul Pierre de Coubertin, tronsonul cuprins între Strada Vatra Luminoasă şi intrarea în stadion, precum şi pe Bulevardul Basarabia, tronsonul cuprins între Şoseaua Mihai Bravu şi Bulevardul Chişinău. Ca urmare, STB va modifica circulaţia mijloacelor de transport din zonă, sub coordonarea agenţilor de la Brigada Rutieră, astfel: Linia 40 va funcţiona pe traseul de bază între „Piaţa Sf. Vineri” şi intersecţia Calea Călăraşilor/ Str. Traian, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Traian, Bd. Ferdinand, Şos. Pantelimon, Bd. Chişinău, Bd. Basarabia, apoi traseul actual. Liniile 86 şi 90 vor funcţiona pe traseul de bază între terminalele „Dridu”, respectiv „Valea Argeşului” şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, până la Depoul Vatra Luminoasă, unde vor întoarce în incinta acestuia. Linia 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat prin Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (linii 69, 86, 682), cu întoarcere prin Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, de unde intră în traseul actual. Pe traseul modificat, autobuzele vor opri pe Şos. Pantelimon, comun cu cele ale liniei 101, respectiv pe Bd. Gării Obor, cu cele ale liniilor 69 şi 85. Ca şi la partida cu Spania din septembrie, va fi organizată o vizionare publică, în acelaşi loc din Bucureşti: Parcul Mihai I, cu intrare prin Bulevardul Charles de Gaulle. Acolo este organizată “Peluza Herăstrău”! Intrarea este liberă! Meciul va fi proiectat pe un ecran de 12 metri X 7 metri! ROMANIA - NORVEGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Tricolorii vor juca în galben

Naţionala României va evolua în echipament de culoare galbenă la meciul cu Norvegia, în timp ce nordicii au optat pentru alb în detrimentul echipamentului roşu pe care l-au purtat la Oslo, informează frf.ro. Pe de altă parte, frf.ro anunţă că porţile spre Arena Naţională se deschid la ora 19:00, în vreme ce accesul în stadion va fi permis începând cu ora 19:30. Peste 30.000 de copii şi însoţitori sunt aşteptaţi la partida cu Norvegia. Meciul este programat de la ora 21.45, pe Arena Naţională. ROMANIA - NORVEGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Numerele "tricolorilor" la meciul cu Norvegia

Întrucât în lotul de 23 al României, faţă de meciul cu Feroe, este o singură modificare, cauzată de absenţa lui Vlad Chiricheş, tricolorii şi-au păstrat aceleaşi numere. Andrei Burcă, unul dintre fundaşii convocaţi de urgenţă de Cosmin Contra la întoarcerea de la Torshavn, a preluat tricoul de la căpitanul naţionalei. Numerele jucătorilor români la meciul cu Norvegia, conform frf.ro: 1. Ionuţ Radu • 2. Romario Benzar • 3. Alin Toşca • 4. Adrian Rus • 5. Ionuţ Nedelcearu • 6. Andrei Burcă • 7. Florinel Coman • 8. Nicolae Stanciu • 9. George Puşcaş • 10. Ianis Hagi • 11. Nicuşor Bancu • 12. Ciprian Tătăruşanu • 13. Claudiu Keşeru • 14. Vasile Mogoş • 15. Paul Anton • 16. Florin Niţă • 17. Ciprian Deac • 18. Răzvan Marin • 19. Mihai Bordeianu • 20. Alexandru Mitriţă • 21. Dan Nistor • 22. Alexandru Cicâldău • 23. Florin Andone România - Norvegia | Programul grupei F: 23 martie 2019: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1, Spania – Norvegia 2-1

26 martie 2019: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3, Malta – Spania 0-2

7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – România 2-2 , Suedia – Malta 3-0

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2, Malta – România 0-4 (Puşcaş 7, 29, Chipciu 34, Man 90+1), Spania – Suedia 3-0

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia 0-4, Norvegia – Malta 2-0, România – Spania 1-2 (Fl. Andone 59 / Ramos 29-p, Alcacer 47)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe 4-0, România – Malta 1-0 (Pușcaș 47), Suedia – Norvegia 1-1

12 octombrie 2019: Feroe – România 0-3 (Puşcaş 74, Mitriţă 83, Keşeru 90), Malta – Suedia 0-4, Norvegia – Spania 1-1

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45) România - Norvegia LIVE ONLINE: nordicii au remizat cu Spania Naţionala Norvegiei vine la Bucureşti să-şi joace ultima şansă la calificare. Nordicii au obţinut un punct mare de moral contra Spaniei la Oslo, după ce au egalat în minutul 94 prin Joshua King. Au nevoie însă de o victorie la Bucureşti pentru a spera la calificarea de pe locul doi în grupă. „Trebuie să câştigăm ultimele meciuri ale noastre şi, cu puţin ajutor la celelalte rezultate, ne putem califica la Euro. Sunt un optimist realist. Sperăm ca Suedia să încurce în România” a declarat selecţionerul norvegienilor, Lars Lagerbäck. România - Norvegia LIVE ONLINE marţi de la ora 21:45: Cine este adversarul tricolorilor Norvegia schimbă din mers generaţiile la nivelul primei reprezentative. Din lotul convocat de Lars Lagerback pentru duelurile cu România şi Spania, fac parte atât jucători experimentaţi precum Jarstein, Elyounoussi, Hovland sau Nordtveit, cât şi tinerele talente, Sander Berge, Martin Odegaard, Kristoffer Ajer sau Mathias Normann. Joshua King este marele pericol pentru ”tricolori”. Vârful lui Bournemouth are 15 goluri pentru echipa reprezentativă în 45 de selecţii şi a marcat împotriva Spaniei golul egalizator al nordicilor. Doar 4 jucători norvegieni evoluează în competiţia internă. În rest, nordicii au fotbalişti la echipe precum Hertha, Aston Villa, Celtic, Real Madrid, Fulham sau Hoffenheim. Portarul Rune Jarstein este decanul de vârstă, în timp ce Martin Odegaard este cel mai tânăr dintre ei. Jarstein este şi fotbalistul cu cele mai multe selecţii (62), urmat de Elyounoussi (58) şi Johansen, căpitanul formaţiei (51). Lotul convocat de Lars Lagerback pentru acest meci cu România: Portari: Rune Jarstein (Hertha), Orja Nyland (Aston Villa) şi Sondre Rossbach (Odd) Fundaşi: Havard Nordtveit (Hoffenheim), Omar Elabdellaoui (Olympiacos), Even Hovland (Rosenborg), Haitam Aleesami (Amiens), Jonas Svensson (AZ), Birger Meling (Rosenborg), Kristoffer Ajer (Celtic), Sigurd Rosterd (Brondby) Mijlocaşi: Stefan Johansen (Fulham), Markus Henriksen (Hull), Ole Selnaes (Shenzhen), Mo Elyonoussi (Celtic), Martin Odegaard (Sociedad), Sander Berge (Genk), Fredrik Midtjo (AZ), Mathias Normann (Rostov) Atacanţi: Tarik Elyounoussi (AIK), Joshua King (Bournemouth), Alexander Sorloth (Trabzon), Bjorn Maars Johnsen (Rosenborg) România - Norvegia LIVE ONLINE. Ne arbitrează un scoţian Meciul România-Norvegia, din preliminariile Euro 2020, programat pe 15 octombrie 2019, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, va fi arbitrat de o brigadă scoţiană. La centru va fi Bobby Madden, ajutat de David Roome şi Sean Carr, în timp ce al patrulea oficial va fi Nicolas Walsh. Observator de arbitri va fi austriacul Robert Sedlacek. Bobby Madden (40 ani) este arbitru FIFA din 2010, cu partide oficiate în Liga Campionilor inclusiv în acest sezon. Este cunoscut românilor pentru că a condus două dintre partidele din grupă ale României U21 la Campionatul European din această vară. La Euro U21, Madden a condus România – Croaţia 4-1, partidă în care a acordat penalty la 0-0 pentru România şi gol de 4-1, ambele în urma consultării sistemului VAR. Tot el a condus România – Franţa 0-0, ultima partidă din grupă, care ne-a adus calificarea în semifinalele Euro şi, implicit, calificarea la Jocurile Olimpice Tokyo 2020! Clasamentul grupei F de calificare la EURO 2020, după şapte runde: 1. Spania – 19p

2. Suedia – 14p

3. România – 13p

4. Norvegia – 10p

5. Malta – 3p

6. Insulele Feroe – 0p Meciurile rămase de disputat în grupa F: 15 octombrie: Suedia-Spania/ România-Norvegia/ Insulele Feroe-Malta

15 noiembrie: Spania-Malta/ România-Suedia/ Norvegia-Insulele Feroe

18 noiembrie: Spania-România/ Suedia-Insulele Feroe/ Malta-Norvegia

