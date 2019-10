Articol publicat in: Sport

SUEDIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Meciul de care depinde calificarea României la CE 2020

SUEDIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Suedezul Andreas Granqvist (34 de ani) anunță înaintea partidei cu Spania de marți: „Vom cere informații live despre cealaltă partidă". Căpitanul galben-albaștrilor știe care ar fi scenariul ideal pentru ei: „Noi să batem Spania, iar Norvegia să învingă în România". SUEDIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING AICI Partida se va juca în fața a 30.000 de copii, după ce UEFA a sancționat România și a interzis accesul suporterilor la meci



La Stockholm, jucătorii lui Janne Andersson se gândesc la o surpriză care i-ar califica la Euro. Victoria în fața Spaniei. Dar anunță că mâine, în timpul meciului lor, vor cere informații live despre ce se întâmplă la București. SUEDIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Dacă noi nu câștigăm, am prefera o remiză în România” „Dacă noi batem Spania, atunci cel mai bine ar fi ca Norvegia să învingă”, a declarat Andreas Granqvist, căpitanul scandinavilor. „Dacă noi nu câștigăm, am prefera o remiză în România”. ROMANIA - NORVEGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Meci crucial pentru calificarea la Euro 2020 Veteranul galben-albaștrilor, 34 de ani, nu ascunde în interviul pentru Aftonbladet că „vom fi ținuți la curent, pe teren, cu situația din cealaltă partidă. Jucăm acasă și vom încerca să ne impunem. Dar să nu fim proști! Trebuie să fim deștepți. În cazul în care e 0-0 la noi și tot egal în România, nu ne vom arunca în atac”. SUEDIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. "Poate că adversarii nu vor fi concentrați la maximum" Știind că „spaniolii mai au nevoie doar de un punct în ultimele trei meciuri pentru a fi siguri de Euro", Granqvist speră ca „adversarii să nu fie concentrați la maximum și noi să luăm trei puncte. Ar fi extraordinar”. Se fac calcule înaintea partidei cu Norvegia! Dacă nu câştigă, scandinavii sunt eliminaţi. România supravieţuieşte şi în cazul unui egal Involuntar, situaţia obligă iubitorii fotbalului românesc să pună pe hârtie calcule simple, care să ilustreze şansele reale de calificare la EURO 2020 a naţionalei României, înaintea unei partide extrem de importante cu Norvegia. România şi Norvegia se întâlnesc marţi, 15 octombrie, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, fără spectatori, dar cu peste 30.000 de copii sub 14 ani şi însoţitori, în etapa a 8-a a Grupei F din preliminariile Campionatului European din 2020. Astfel, există trei variante mari şi late pentru România, în confruntarea cu Norvegia, însă stăm şi la mâna Spaniei.: VICTORIE cu Norvegia - ajungem la 16 puncte şi scoatem Norvegia (10 puncte) definitiv din lupta pentru calificare. Avem avantajul meciurilor directe cu norvegienii, care sunt inferiori şi suedezilor la acest capitol. Depindem numai de noi pentru calificare: dacă vom învinge şi Suedia (ajungem la 19 puncte), iar suedezii nu reuşesc să câştige contra Spaniei (ar rămâne cu 14 sau 15 puncte), vom fi calificaţi înaintea ultimului nostru joc de la Madrid. Eventual clasament, cu Spania care ar învinge Suedia: 1. Spania - 22 puncte,

2. România - 16 puncte,

3. Suedia - 14 puncte,

4. Norvegia - 10 puncte - eliminată definitivit din cursa calificării. Eventual clasament, cu Spania care nu învinge Suedia: 1. Spania - 19/20 puncte,

2. România - 16 puncte,

3. Suedia - 14/15 puncte,

4. Norvegia - 10 puncte, eliminată definitiv din cursa calificării. *România este obligată să învingă Suedia, în penultima etapă a grupei. REMIZĂ cu Norvegia - dacă Suedia nu reuşeşte să obţină punct (e) contra Spaniei, noi suntem obligaţi să o învingem în noiembrie, ţinând cont de faptul că avem ultima etapă cu Spania, poate calificată până la acea oră, dar pe care pare imposibil să o învingi. Iar în acest caz se va ajunge, cel mai probabil, la "clasament în trei", între România, Suedia şi Norvegia. Norvegia ar fi eliminată din start, iar bătălia s-ar da la golaveraj între noi si Suedia. De aceea va fi nevoie de o victorie la cel putin doua goluri contra nordicilor. Un scenariu de coşmar ar fi ca noi să remizăm cu Norvegia, iar Suedia să învingă Spania. Ar creşte ecartul dintre România şi Suedia la trei puncte, cu două runde înainte de final şi Suedia favorită: meciul direct cu România şi confruntarea de palmares cu Insulele Feroe. Ar însemna că România trebuie neapărat să învingă pe Suedia, acasă, în luna noiembrie, cu 1-0 sau la două goluri diferenţă. Eventual clasament, dacă Spania învinge Suedia: 1. Spania - 22 puncte

2. Suedia - 14 puncte

3. România - 14 puncte

4. Norvegia - 11 puncte - eliminată din cursa calificării, ţinând cont că Suedia are ultima etapă cu Insulele Feroe, automat i se vor mai adăuga încă 3 puncte. Eventual clasament, dacă Spania nu învinge Suedia 1. Spania - 19/20 puncte

2. Suedia - 15/17 puncte

3. România - 14 puncte

4. Norvegia - 11 puncte - eliminată din cursă ÎNFRÂNGERE cu Norvegia: nordicii ar trece peste noi la meciuri directe şi chiar dacă am învinge Suedia, cât şi Spania, am în fi în afara primelor două locuri, ţinând cont de programul uşor al Norvegiei din ultimele două runde: cu Insulele Feroe şi Malta. Eventual clasament, dacă Spania învinge Suedia: 1. Spania - 22 puncte.

2. Suedia - 14 puncte.

3. Norvegia - 13 puncte. Cu două meciuri facile la dispoziţie, poate ajunge uşor la 19 puncte, plus avantaj contra României în meciurile directe.

4. România - 13 puncte. Chiar dacă învingem Suedia şi Spania, ajungem la mâna Insulelor Feroe şi Malta, care ar trebui să încurce Norvegia, deci suntem eliminaţi. Eventual clasament, dacă Spania nu învinge Suedia: 1. Spania - 19/20 puncte

2. Suedia - 15/17 puncte

3. Norvegia - 13 puncte.

4. România - 13 puncte. Ca şi eliminaţi. loading...

