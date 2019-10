Articol publicat in: Sport

ROMÂNIA-NORVEGIA LIVE VIDEO. UEFA şi-a cerut scuze faţă de nordici, fiindcă meciul se joacă cu tribunele aproape pline

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net ROMÂNIA-NORVEGIA LIVE VIDEO. Federația Norvegiană de Fotbal a făcut o scrisoare către UEFA, după ce a aflat că, în ciuda faptului că România trebuia să joace fără spectatori meciul de pe Arena Națională, în tribune vor fi peste 30.000 de suporteri. ROMÂNIA-NORVEGIA LIVE VIDEO. Federația din Norvegia a cerut UEFA să răspundă la câteva întrebari în ceea ce privește decizia luată față de suporterii români, aceea de a li se permite copiilor sub 14 ani să fie prezenţi în tribunele Arenei Naţionale. Oficialii UEFA și-ar fi cerut iertare de la selecționata Norvegiei pentru modul în care au gestionat situația, afirmă oficialii scandinavi. Întrebările norvegienilor au fost: "De ce este posibil ca o selecționată să aibă tribunele aproape pline, în astfel de condiții, iar Norvegiei să îi fie permis doar un număr foarte mic de spectatori la meci?" "De ce Norvegia nu a fost informată despre decizia UEFA, care este alta față de cea inițială și de ce i-a fost permis României să aducă spectatori la meci?", a fost cea de a doua întrebare pe care norvegienii au trimis-o către UEFA. "UEFA și-a cerut scuze de la noi atât verbal, cât și scris", a anunțat Svein Graff, managerul pe partea de comunicare a nordicilor. "Sperăm să nu existe probleme legate de scandări rasiste, din partea românilor. Însă, dacă vor fi situații neplăcute, vom face tot ce trebuie făcut atunci, pe moment", a mai zis Graff. Selecţionerul Norvegiei, Lars Lagerback, afirmase la conferinţa de presă de luni că este pregătit să scoată echipa de pe teren în cazul în care suporterii români vor recurge la scandări rasiste. loading...

