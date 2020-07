România, retrogradată de Cipru în categoria ţărilor cu risc crescut de infectare. Test obligatoriu la intrarea în ţară

STARE DE ALERTĂ. Ministerul Sănătăţii din Cipru a publicat o nouă listă revizuită cu categoriile de state din care Republica Cipru primeşte vizitatori, pe baza profilului epidemiologic al fiecărei ţări. În această listă revizuită, România şi Luxemburg sunt mutate din Categoria B în Categoria C, în timp ce în categoria B sunt adăugate Algeria, Maroc, Rwanda, Thailanda, Tunisia, China. În plus, în afară de retrogradarea României şi a Luxemburgului, în Categoria C a mai fost adăugat şi Muntenegrul, scrie publicația Phileleftheros, citată de Rador.

Noua clasificare va intra în vigoare din 23 iulie 2020, dată la care călătorii din Italia vor avea dreptul de a fi supuşi unui test molecular pe aeroport la sosire, cu suportarea costurilor de către aceştia.

Lista revizuită a rezultat după reevaluarea profilului epidemiologic al diferitelor țări de către Unitatea de Supraveghere și Control al bolilor infecțioase din cadrul Serviciilor medicale și Serviciilor de Sănătate Publică, cu privire la boala COVID-19.

Categoria A – Țări cu risc scăzut în această fază

State membre ale Uniunii Europene: 1) Austria, 2) Germania, 3) Danemarca, 4) Grecia, 5) Estonia, 6) Irlanda, 7) Letonia, 8) Lituania, 9) Malta, 10) Ungaria, 11) Polonia, 12) Slovacia, 13) Slovenia, 14) Finlanda

Membre ale Spațiului Schengen: 1) Elveția, 2) Islanda, 3) Liechtenstein, 4) Norvegia

Țări terțe: 1) Japonia, 2) Canada, 3) Noua Zeelandă, 4) Coreea de Sud

În această categorie intră ţările cu un număr real de reproducere (Rt) mai mic de 1 și / sau un număr mic de noi diagnostice ('1/100.000 de locuitori pe zi) și/sau mortalitate mică sau foarte mică din cauza COVID19 ('5-10/100.000 de locuitori) și/sau clasificarea cazurilor sporadice (sporadic cases) sau a cazurilor grupate (cluster of cases) conform OMS și/sau cel puțin un nivel satisfăcător al testării de laborator ('3000 de teste / 100.000 de locuitori).

De notat că pentru pasagerii proveniţi din ţările din Categoria A nu este necesară prezentarea unui certificat cu privire la efectuarea unui test pentru coronavirus şi nici autoizolare.

Categoria B – Țări cu risc potențial scăzut, dar cu mai multe semne de întrebare în comparație cu categoria A

State membre ale Uniunii Europene: 1) Belgia, 2) Bulgaria, 3) Franța, 4) Spania, 5) Italia, 6) Croația, 7) Olanda, 8) Republica Cehă

State mici: 1) Andora, 2) Monaco, 3) Vatican, 4) San Marino

Țări terțe: 1) Algeria, 2) Australia, 3) Georgia, 4) Maroc, 5) Rwanda, 6) Thailanda, 7) Tunisia, 8) Uruguay, 9) China

În această categorie intră ţările cu un număr real de reproducere (Rt) mai mare de 1 și / sau noi diagnostice ('1/100.000 de locuitori pe zi) și/sau mortalitate crescută din cauza COVID19 ('10/100.000 de locuitori) și/sau un număr limitat de teste de laborator ('2000 de teste / 100.000 de locuitori).

De notat că pasagerii care provin din țările din categoria B trebuie să fi fost supuși unui test de laborator în ultimele 72 de ore înainte de plecare și să aibă un certificat, care să dovedească un test PCR negativ pentru coronavirus.

Se precizează că pasagerii din țările din categoria B care se încadrează în următoarele categorii pot efectua un test molecular la sosirea în Cirpu, şi anume:

a) Cetățenii ciprioți și membrii familiei lor (soții străini, copiii minori și părinții lor); (b) toate persoanele rezidente legal în Cipru; (c) persoanele îndreptățite în temeiul Convenției de la Viena; d) persoane indiferent de naționalitate, care au dreptul să intre în Republica Cipru, pe baza permisului special acordat de Republica Cipru, după cum este stabilit prin Decretul privind Împiedicarea Contaminării (nr. 30) din 2020, și e) persoane, indiferent de naționalitate, în cazul în care autoritățile țării de rezidenţă (Categoria B) nu oferă servicii de teste de laborator celor care doresc să călătorească în Republica Cipru, conform celor comunicate în acest sens.

De notat că pasagerii vor suporta costul testării și că pasagerii în cauză vor trebui să rămână în autoizolare la domiciliu până la comunicarea rezultatului testului.

În această fază și în conformitate cu punctul (e) mai sus menționat, s-a decis să se permită călătorilor din Italia să fie supuşi unui test molecular pentru COVID-19 la intrarea în Republica Cipru, începând cu 23 iulie. Costul testării va fi suportat de călător.

Categoria C – Țări cu risc crescut comparativ cu categoriile A și B.

State membre ale Uniunii Europene: 1) Portugalia, 2) Suedia, 3) Luxemburg, 4) România

– Regatul Unit

Țări terțe: 1) Serbia, 2) Muntenegru

Conform Decretului pentru Împiedicarea Contaminării (nr. 30) din 2020, este permisă intrarea în Republica Cipru doar anumitor categorii de cetățeni din țările din categoria C. Aceştia au posibilitatea de a opta între a fi supuşi unui test de diagnostic pentru boala COVID-19 la sosirea în Cipru sau să prezinte un certificat RT-PCR COVID-19 cu rezultat negativ, efectuat cu 72 de ore înainte de plecare. De notat că aceste persoane ar trebui să rămână în autoizolare timp de 14 zile.

De subliniat că toți pasagerii, indiferent de categoria țării, trebuie să solicite CyprusFlightPass cu 24 de ore înainte de decolare. În plus, în scopul asigurării sănătății publice și supravegherii situaţiei epidemiologice, vor fi efectuate teste aleatorii în rândul pasagerilor unor zborurilor selectate care sosesc în Cipru.

Se precizează că mai sus menţionata clasificare a țărilor va fi valabilă începând cu 23 iulie.

Clasificarea țărilor, pe baza evaluării riscurilor epidemiologice, este extrem de dinamică și se poate schimba oricând, pe măsură ce pandemia evoluează și se schimbă datele epidemiologice. În acest scop, vor fi anunțate noi date, iar lista țărilor va fi actualizată frecvent.

De notat că această clasificare a țărilor a luat în considerare recomandarea Consiliului European din 30 iunie, cu privire la ridicarea progresivă și coordonată a interdicțiilor de călătorie către Uniunea Europeană.