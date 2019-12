ROMANIA - RUSIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Meciul revanşei la CM de handbal 2019

ROMANIA - RUSIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. România va întâlni Rusia în primul meci din a doua fază a CM de handbal feminin din Japonia. Întâlnirea a fost posibilă după ce Neagu a înscris golul decisiv în partida cu Ungaria şi a adus calificarea selecţionatei antrenate de Ryde.

România se reîntâlneşte cu Rusia după ce anul trecut rusoaicele ne-au învins în semifinalele CE. Ultima victorie tricoloră la un turneu final datează tot de la un CE, cel din 2016.

Pentru România va urma meciul cu Rusia, câștigătoarea Grupei D, care se va disputa mâine, duminică, 8 decembrie 2019, de la ora 08:00, ÎN DIRECT la Digi Sport 1. Șansele ca handbalistele noastre să ajungă în semifinale sunt mai mult teoretice. Pentru a se îndeplini un astfel de scenariu, este obligatoriu ca România să câștige toate cele trei meciuri din Grupa Principală, după care să stea la mâna rezultatelor.

ROMANIA - RUSIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Care este situația din acest moment, după ce România a ajuns în Grupele Principale

Rusia și Spania s-au calificat, în grupa din care facem și noi parte, cu câte patru puncte, Muntenegru și Suedia, cu câte două puncte, în timp ce România și Japonia au zero puncte. În semifinale se califică doar primele două clasate, astfel că este extrem de complicat ca România să ajungă în careul de ași, chiar dacă unii se gândesc deja acolo.

Mai corect pentru noi ar fi o clasare în Grupa Principală pe locul 3 sau 4, cele care asigură prezența la turneul preolimpic, în vederea Jocurilor Olimpice de la anul, găzduite de Tokyo.

ROMANIA - RUSIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Cum poate ajunge România în semifinale

Pentru ca România să ajungă în penultimul act al Mondialului de handbal este foarte, foarte complicat. Elevele lui Tomas Ryde trebuie să învingă Rusia, după care naționala lui Ambros Martin, cel care a fost şi selecţionerul naţionalei României, trebuie să mai piardă un meci.

În schimb, Spania, chiar dacă va pierde un meci și va ajunge la egalitate de puncte cu noi, va avea avantajul victoriei directe din faza grupelor.

ROMANIA - RUSIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Rusoaicele nu se tem de România

Marea absentă din lotul Rusiei este Daria Dmitrieva, una din handbalistele remarcate la Jocurile Olimpice unde echipa a cucerit medalia de aur la Rio după o finală cu Franţa. Jucătoarea de la CSKA Moscova, accidentată din luna august, a dat un interviu în presa din Rusia şi a vorbit despre următoarele dueluri din grupa principală.

"Cel mai tare adversar este Spania, indiscutabil. România şi Muntenegru nu ne pot produce surprize, în schimb Spania ar putea veni cu ceva nou, are un joc care ne-ar putea crea probleme. Asta chiar dacă Ambros Martin le cunoaşte destul de bine şi pe spaniole, la fel şi pe românce.

Avem o echipă tare, Yaroslava Frolova a făcut un meci mare iar Anna Vyakhireva a fost fenomenală, a jucat 55 de minute, aproape că nu a fost schimbată deloc! Poate nu înscrie, dar pasele sale sunt esenţiale în jocul echipei," a declarat handbalista din Rusia înaintea meciului cu România.

După demisia de la Naţionala României, Ambros Martin a plecat la Rostov şi apoi a devenit antrenorul naţionalei Rusiei, în locul legendarului Evgeny Trefilov.

ROMANIA - RUSIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Debut greu

România va juca primul meci din Main Round, duminică, de la ora 8:00, împotriva câştigătoarei grupei D, Rusia, care a învins Suedia, în ultimul meci din grupă, cu 30-22.

Va urma partida cu Suedia, a doua clasată din grupa D, marţi, 10 decembrie, de la ora 13:30, şi duelul cu Japonia, programat miercuri, 11 decembrie, tot de la ora 11:00.

"E clar că Rusia este echipa favorită, echipa care este şi în pole position pentru semifinale. Noi venim ca şi echipa care s-a calificat în ultima secundă în main round însă asta nu înseamnă că o să intrăm deja învinse în teren. O să intrăm mai relaxate sper eu, gândindu-ne că putem să facem o surpriză frumoasă şi dăm ce avem noi mai bun. Nu avem absolut nimic de pierdut în aceste meciuri din main round, suntem în continuare la Campionatul Mondial, jucăm meciuri puternice şi nu trebuie să mai existe absolut nicio presiune asupra noastră" a spus Neagu înaintea jocului de duminică dimineaţă.

A 24-a ediţie a Campionatului Mondial de handbal feminin are loc în Japonia, între 30 noiembrie şi 15 decembrie şi va fi transmis în direct de Telekom Sport. Competiţia va fi acoperită şi de site-ul www.telekomsport.ro.

Japonia este ţară gazdă a acestei a 24-a ediţii a competiţiei şi propune din start un spectacol pe cinste. Mariajul intre sport, tradiţie şi cultură se anunţă de pe acum senzaţional şi promite să capteze publicul telespectator de la primele minute ale turneului. În splendidul spaţiu nipon, unde chiar şi pustiul are un farmec aparte, Cristina Neagu şi celelalte fete ale lui Tomas Ryde caută o medalie de care sportul românesc are atâta nevoie.

România a obţinut biletele pentru turneul final ca urmare a clasării pe locul 4 la Campionatul European din 2018, câştigat de Franţa. Fetele noastre au pierdut atunci în faţa Rusiei în semifinale (22-28) , dar şi finala mică în faţa Olandei, scor 20-24.

Regiunea Kumamoto, acolo unde s-a născut tatăl fostului preşedinte peruvian Alberto Fujimori a fost încredinţată cu organizarea Campionatului Mondial de handbal din acest an. În plus, Comitetul de organizare japonez va avea o locaţie la Tokyo pentru a se pregăti pentru Jocurile Olimpice 2020. Kumamoto are o bogată experienţă în turneele de handbal, găzduind Campionatele Mondiale masculine din 1997. Aproape de sfârşitul celui de-al doilea război mondial, la 1 iulie 1945, Kumamoto a fost bombardat într-un raid aerian aliat, care a distrus o milă pătrată, adică 20% din suprafaţa oraşului. Regiunea are o climă subtropicală umedă cu veri calde şi ierni reci. Precipitaţiile sunt semnificative pe tot parcursul anului, dar sunt mult mai grele în jurul verii, în special în lunile iunie şi iulie. România la Campionatul Mondial de handbal 2019: „Îmi doresc să obţinem o clasare care să ne permită să jucăm la turneul preolimpic. Cred că ăsta e cel mai important lucru acum, e greu să ne gândim la medalii. Avem iar debutante, aşa că eu cred că obţinerea unui loc pentru turneul preolimpic este un obiectiv realist. Avem o grupă destul de echilibrată, primul meci cu Spania este foarte important. Dacă vom câştiga, atunci băgăm Spania sub noi în clasament, după care urmează două partide cu cele mai slab clasate echipe din grupă… Deci dacă vom câştiga primele 3 meciuri din grupă vom fi sigure de calificarea în grupele principale. Dar în acest format e important cu câte puncte mergi în grupele principale, aşa că ne dorim să facem cât mai multe”, a spus Cristina Neagu, înainte de turneu.

România va face parte din Grupa Principală ll alături de Muntenegru, Spania, Rusia, Suedia şi Japonia. Cum au înfruntat deja reprezentativele Spaniei şi Muntenegru, "tricolorele" se vor duela cu Rusia, Suedia şi Japonia.

Primul meci al României este programat pe 8 decembrie contra Rusiei, de la ora 11. "Tricolorele" vor juca împotriva Suediei pe 10 decembrie de la ora 13:30, iar înfruntarea cu Japonia va avea loc pe 11 decembrie, de la ora 11.

Situaţia din Grupa Principală ll

Spania şi Rusia vor începe cu câte 4 puncte

Muntenegru şi Suedia, cu câte 2 puncte

România şi Japonia vor intra cu 0 puncte

Programul României la Campionatul Mondial de Handbal 2019 - Japonia 2019

România - Spania 16-31

România - Senegal 29-24

România - Kazahstan 22-20

România - Muntenegru 26-27

România - Ungaria 28-27

Clasament grupa României la Campionatul Mondial de Handbal 2019

1. Spania - 10 puncte

2. Muntenegru - 8 puncte

3. România - 6 puncte

4. România - 4 puncte

5. Senegal - 2 puncte

6. Kazahstan - 0 puncte

Lotul României la Campionatul Mondial de Handbal: D. Ciucă, D. Dedu, I. Dumanska, A. Udriştoiu, L. Pristăviţă, C. Neagu, R. Băcăoanu, G. Perianu, A.M. Popa, C. Pintea, C. Florică, L. Ostase, S. Seraficeanu, M. Zamfirescu, P. Vizitiu, A. Polocoşer, E. Dache