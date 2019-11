România TV, cea mai urmărită televiziune de ştiri. În ziua alegerilor a spulberat concurenţa, cifrele spun totul VIDEO

România TV a fost liderul absolut al televiziunilor de știri pe parcursul întregii zile de duminică, 24 noiembrie. Votul liderilor politici, datele de prezență și rezultatele votului au înregistrat cea mai mare audiență la România TV.

Cota de piață înregistrată de România TV a fost una record, de peste zece la sută. Fidelitatea uriașă a telespectatorilor a menținut și duminică România TV pe primul loc în topul televiziunilor de știri. Acestea sunt datele oficiale de audiență la nivel național.

RATING NAȚIONAL ÎNTREAGA ZI:



1. ROMÂNIA TV - 2,8

2. ANTENA 3 - 2,5

3. DIGI 24 - 1,0

4. B1 - 0,6

5. REALITATEA PLUS - 0,5



COTA DE PIAȚĂ NAȚIONAL WHOLE DAY



1. ROMÂNIA TV - 10,3 %

2. ANTENA 3 - 9,1 %

3. DIGI 24 - 3,6 %

4. B1 - 2,0%

5. REALITATEA PLUS - 1,9%



Sursa: Kantar Media Audiences, copyright ARMADATA S.R.L.