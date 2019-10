Articol publicat in: Sport

ROMANIA U21 IRLANDA DE NORD U21 (ora 20:30) LIVE STREAMING VIDEO ONLINE la PRO TV

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net ROMANIA U21 IRLANDA DE NORD U21 LIVE STREAMING VIDEO ONLINE PRO TV. ROMANIA U21 - IRLANDA DE NORD U21, meci din Grupa 8 a preliminariilor pentru Euro 2021, se joacă, luni, de la ora 20:30, LIVE STREAMING VIDEO ONLINE PRO TV. ROMANIA U21 şi IRLANDA DE NORD U21 se întâlnesc la Voluntari, pe Stadionul "Anghel Iordănescu". PRO TV transmite, luni, de la ora 20:30, ROMANIA U21 IRLANDA DE NORD U21 LIVE STREAMING VIDEO ONLINE. ROMANIA U21 IRLANDA DE NORD U21 LIVE STREAMING VIDEO ONLINE PRO TV. Nejc Kajtazovic, din Slovenia, va arbitra partida ROMANIA U21 - IRLANDA DE NORDC U21, ajutat de asistenţii Manuel Vidali și Tomislav Pospeh. Al patrulea oficial a fost desemnat Mitja Zganec (toţi sin Slovenia). ROMANIA U21 - IRLANDA DE NORD U21, meci din Grupa F a preliminariilor pentru Euro 2021, se joacă, luni, de la ora 20:30, LIVE STREAMING VIDEO ONLINE PRO TV. Clasament ROMANIA U21 IRLANDA DE NORD U21 LIVE STREAMING VIDEO ONLINE PRO TV. "Vom efectua unele schimbari. Incercam sa aducem forte proaspete. Unii dintre accidentari au acumulat oboseala, altii vin dupa accidentari si nu vrem sa riscam accidentari. Irlanda de Nord o sa fie un adversar redutabil, un joc destul de simplu, dar bine pus la punct. Se poate spune ca sunt mai slabi decat Danemarca sau Ucraina, dar fac lucruri simple si bine puse la punct", a declarat selecţionerul "tricolorilor", Mirel Radoi, înainte de partida ROMANIA U21 IRLANDA DE NORD U21. ROMANIA U21 IRLANDA DE NORD U21 LIVE STREAMING VIDEO ONLINE PRO TV. Echipe probabile la meciul ROMANIA U21 - IRLANDA DE NORD U21 ROMANIA U21: Vlad - Boboc, Paşcanu, Chindriş, Velisar - A. Ciobanu, T. Băluţă, Olaru - Man, Ad. Petre, Drăguş. Selecţioner: Mirel Rădoi. IRLANDA DE NORD U21: Hazard - Marron, Toal, Balmer - Gordon, McCann, Mc Calmont, Boyd-Munce, Thompson - Parkhouse, Dunwoody. Selecţioner: Ian Baraclough. ROMANIA U21 IRLANDA DE NORD U21 LIVE STREAMING VIDEO ONLINE PRO TV. ROMANIA U21 - IRLANDA DE NORD U21, meci din Grupa F a preliminariilor pentru Euro 2021, se joacă, luni, de la ora 20:30, LIVE STREAMING VIDEO ONLINE PRO TV. ROMANIA U21 şi IRLANDA DE NORD U21 se întâlnesc la Voluntari, pe Stadionul "Anghel Iordănescu". PRO TV transmite, luni, de la ora 20:30, ROMANIA U21 IRLANDA DE NORD U21 LIVE STREAMING VIDEO ONLINE. loading...

