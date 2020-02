ROMANII AU TALENT 2020. Vlad Ciobanu a impresionat juriul. Ştie aproape 100 de poezii la doar 4 ani VIDEO

ROMANII AU TALENT 2020. La această vârstă fragedă, Vlad știe aproape 100 de poezii. Acesta le-a memorat seara, la băiță, când tatăl lui îi recita versuri mai puțin cunoscute de toată lumea. Prima poezie învățată a fost la vârsta de doi ani și jumătate. Vlad a învățat alfabetul la doi ani. La trei ani, număra până la 100. De asemenea, Vlad știe să citească, dar doar dacă este scrisul cu majuscule.

TROMANII AU TALENT 2020. atăl său este jurist, mama - coregraf. Vlad are un frățior mai mic, în vârstă de un an. Părinții i-au făcut lui Vlad un canal de Youtube, iar acum are peste 5.000 de vizualizări. Părinții au fost nevoiți să îl mute pe Vlad de la grădiniță pentru că nu mai era de nivelul lui. Nu îi sperie gândul că ar putea să aibă un copil genial, care se adaptează mai greu. Spun că vor găsi soluții, chiar dacă recunosc că asta implică sacrificii.

ROMANII AU TALENT 2020. Lui Vlad îi plac poeziile lui Florin Piersic, motiv pentru care părinții vor să îl îndrume spre actorie.