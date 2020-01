Rona Hartner a încercat să se sinucidă. Detalii cutremurătoare

"Eu am avut trei tentative de sinucidere, la 18 ani. Am plecat noaptea pe mare, la 2 Mai. O persoană m-a salvat, am numit-o îngerul meu păzitor. Această persoană a apărut de trei ori în viaţa mea. Mereu vine în situaţiile critice. Nu ştiu cine e sau cum o cheamă. Atunci am înţeles că nu era momentul ca eu să pier", a spus Rona Hartner, la Antena Stars.

Rona Hartner dezvăluie cum s-a vindecat de CANCER. Ce a făcut vedeta zi de zi şi ce a ajutat-o cel mai mult

Rona Hartner a anunțat, în urmă cu doar câteva luni, că a început o luptă grea cu cancerul de colon. Ulterior, ea a fost supusă mai multor operații, realizate atât în țară, cât și peste hotare. Și, din fericire, a scăpat, iar acum se bucură din plin de viață. Mai mult, s-a și căsătorit.

Rona Hartner a îmbrăcat rochia albă de mireasă la 46 de ani, devenind, oficial, soția artistului Herve Camilleri. Ei au spus câte un: “Da!” hotărât în fața ofițerului de la Starea Civilă din orașul francez Toulon. Fericitul eveniment a fost unul neobișnuit, pentru că printre invitații chemați de miri… au putut participa și oameni necunoscuți care și-au dorit să le fie alături în ziua cea mare.

Rona Hartner s-a rugat şi a urmat tratamentul şcu perseverenţă, iar acum a decis să împărtăşească cu oamenii care o iubesc câteva sfaturi care au ajutat-o să se vindece în lupta cu boala.

Vedeta a dezvăluit pe Facebook că a avut foarte mare încredere şi a gândit pozitiv, lucruri ce au ajutat-o enorm. "Contează foarte mult să acceptăm diagnosticul, că poate fi tratat, că trebuie trecut prin eforturi. Trebuie să oferim, eu am oferit foarte mult pentru sufletele morţilor din purgatoriu, am oferit pentru pacea în lume, am oferit, nu am păstrat pentru mine şi lupta şi încercarea, nu am intrat frontal în coflictul cu boala", a scris Rona Hartner.

"Am mâncat lâmâi cu miere. Am luat lămâi din pom de la mine, adică bio, le-am pus în miere la macerat şi, în fiecare dimineaţă, beam pe stomacul gol chestia asta. Am mai luat spirulină şi mi-am refăcut fierul. Am luat vitamina C şi mi-am refăcut tonusul. Am înotat în fiecare zi. Am decis să uit fiecare etapă a chimioterapiei, a cancerului, a bolii, ca să nu intru în sistemul de victimizare", povestea acum ceva timp Rona Hartner.

Rona Hartner a decis să sărbătorească cum nu se poate mai bine faptul că s-a vindecat, astfel că a decis să nu mai stea pe gânduri şi s-a căsătorit cu iubitul ei. Cei doi și-au unit destinele pe Coasta de Azur.