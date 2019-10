Articol publicat in: Politica

ROVANA PLUMB, despăgubită de PSD cu 800.000 de lei

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Rovana Plumb poate răsufla ușurată: va primi înapoi cele 800.000 de lei folosite pentru campania electorală de la alegerile europarlamentare. Președintele Autorității Electorale a explicat pentru Radio Europa Liberă că social democrații pot plăti restanțele din subvenția pe care partidul o primește de la stat. Rovana Plumb a primit veşti bune după eşecul de la CE. "Potrivit legislației, după campania electorală se declară trimestrial datoriile de campanie potrivit normelor metodologice. Soluția legală este următoarea: după ce ai declarat sumele la Autoritatea Electorală Permanentă ca datorie de campanie, indiferent care este componența acestora, partidul are la dispoziție temeiul legal prin care poate să-și plătească datoriile de campanie. Oportunitatea acestor plăți fiind la dispoziția conducerii partidului, respectiv președintele partidului și organele statutare care se ocupă de aceste operațiuni financiar contabile. Noi am dat și în trecut răspunsuri și altor partide care primesc subvenție, deci același răspuns l-a primit și PSD ca urmare a datoriilor de campanie, că pot să achite datoriile de campanie electorală. (...) În aceeași manieră în care am răspuns și la prima solicitare, că datoriile de campanie pe care le-au declarat pot să fie achitate conform dispozițiilor legale din subvenție sau din activitatea curentă, cu mențiunea clară că oportunitatea acestor operațiuni se stabilește de către conducerea partidului.”, a spus Mitulețu pentru sursa citată. Comisia Europeană aşteaptă noi propuneri pentru funcţia de comisar european, după Dan Nica şi Rovana Plumb. Reacţia PSD Rovana Plumb, a cărei candidatură pentru postul de comisar european a fost respinsă de Comisia Juridică din Parlamentul European, a spus că a fost scoasă din cursă de ”standarde duble şi de jocuri politice” pe care susţine că le-au făcut inclusiv politicieni români. ”Mulţumesc premierului Viorica Dăncilă şi Guvernului României pentru sprijinul acordat pe tot parcursul procesului de numire a comisarului european”, a transmis Rovana Plumb. Aceasta a transmis că va rămâne europarlamentar. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, după ce Comisia Juridică din PE a respins nominalizarea Rovanei Plumb pentru postul de comisar european, că este vorba despre un conflict între legislaţia naţională şi cea europeană, iar atitudinea comisiei a fost profund încurajată de opoziţia din România în frunte cu preşedintele Iohannis. Ea a anunţat că va fi făcută o nouă nominalizare. loading...

