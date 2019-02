Rowan Atkinson se retrage din actorie. De ce face "Mr. Bean" pasul în spate

Celebrul „Mr Bean" a decis să stea acasă cu fata lui cea mică, Isla, născută în decembrie 2017, și să-i permită prietenei lui, Louise Ford, 35 de ani, să-și ducă la bun sfârșit proiectele actoricești în care este implicată, scrie libertatea.ro.

„O să am grijă de copil, iar Louise se va putea concentra pe cariera ei", le-ar fi spus Rowan Atkinson prietenilor săi. Actorul mai are doi copii, Ben și Lily, din mariajul cu prima sa soție, Sunetra Sastry, de care a divorțat în 2014. „Rowan are un obicei să surprindă pe toată lumea și prin acest anunț a reușit din nou să facă asta. El va îngriji copilul pentru a-i oferi prietenei lui șansa de a-și continua cariera care se află pe o pantă ascendentă", au mai spus apropiații.

Rowan Atkinson și Louise Ford au o relație din anul 2014. Actorul are o avere estimată la circa 70 de milioane de lire sterline.