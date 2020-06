Roxana Wring, fost lider al USR Bucureşti: Voi contesta decizia de astăzi a Curţii de Apel Bucureşti; nu am pactizat cu regimul comunis

"Voi contesta decizia de astăzi a Curţii de Apel Bucureşti. (...) Aşa cum am mai spus, nu consider că am colaborat cu Securitatea ca poliţie politică. Imediat după facultate, am lucrat la ONT şi am semnat hârtii - în faţa superiorilor ierarhici - despre care consideram la vremea respectivă că fac parte din fişa postului. Nu am făcut rău nimănui, nu am pactizat cu sistemul, nu am fost o unealtă a lui.

De altfel, sistemul este cel care m-a hărţuit şi pe mine şi pe familia mea ani buni înainte şi după angajarea la ONT. Am un dosar de urmărire cu mult mai voluminos decât cel de colaborare. Dar asta nu mai contează foarte mult acum.

Cei care vor să arunce cu pietre n-au nevoie decât de pretext. Pe care l-au primit încă de anul trecut. Din fericire, cei care au trecut prin experienţa totalitarismului înţeleg şi fără explicaţii. Nu sunt o eroină. Nu am luptat cu regimul. Însă nu am fost în niciun caz un pion al angrenajului opresiv dezvoltat de regimul comunist", a scris Wring, marţi, pe pagina sa de Facebook.



Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au constatat marţi că Roxana Wring a fost colaborator al Securităţii.

"Constată calitatea pârâtei de colaborator al Securităţii. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti", se precizează în minuta deciziei.



Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a deschis un proces la Curtea de Apel Bucureşti, în care solicită judecătorilor să constate calitatea de colaborator al Securităţii în cazul Roxanei Wring.