Rudel Obreja, despre condiţiile din puşcărie. Numele grele cu care a împărţit celula: "Am dormit în patul lui!"

Rudel Obreja a declarat că nu a beneficiat de un tratament preferențial în perioada sa de detenție.

"Nu există condiții de VIP. Sunt prostii. Tot într-o celulă stai, mănânci cu toți la cazan, ai același spațiu, te speli la aceleași ore și ieși la aer în același interval. Sunt și șobolani și gândaci, sunt de toate. Plouă și în celule, sunt multe situații. La Rahova am stat cu Marian Iancu multă vreme. El și-a amenajat locurile acolo. A văruit în celulă. Cred că a venit cineva prin intermediul Administrației Penitenciarelor, pentru că nu vii tu cu pompa în spate. Iar la Jilava am stat în patul lui Adrian Năstase! Același pat, aceeași celulă. Condițiile sunt dificile din punct de vedere emoțional, al suferinței interioare. Cei trei copii ai mei mi-au lipsit foarte mult. Eu sunt un om atașat de familie", a dezvăluit Rudel Obreja.

Rudel Obreja, presat să o "toarne" pe Elena Udrea. "S-a întâmplat în toaleta de la DNA. Mi-au cerut să îl dau şi pe Traian Băsescu"

"De ce am stat în celulă cu Tudor Breazu? (n.r. - denunțătorul Elenei Udrea) Am stat la Jilava. Erau deja condamnați definitiv. Care mai era treaba? N-ați văzut că te mai bagă și-n dubele alea cu care te cară, te mai bagă și-n camere. Toată lumea are pe acolo urechelnițe. Și bineînțeles că sunt microfoane", a mai spus Rudel Obreja.

Rudel Obreja a fost condamnat în 2018 la 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală în dosarul "Gala Bute". A fost eliberat după şapte luni petrecute în spatele gratiilor, după ce a invocat alcătuirea ilegală a completurilor de cinci judecători. Dosarul a ajuns la instanţa supremă în aprilie 2015, acuzațiile aduse fiind de luare sau dare de mită, abuz în serviciu, complicitate la luare de mită, evaziune fiscală şi spălare de bani.