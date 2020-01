Rudel Obreja, presat să o "toarne" pe Elena Udrea. "S-a întâmplat în toaleta de la DNA. Mi-au cerut să îl dau şi pe Traian Băsescu"

Rudel Obreja a vorbit despre relația pe care o are cu Elena Udrea, condamnată în același dosar "Gala Bute", dar și cu fostul președinte Traian Băsescu.

"N-aveam cum s-o dau pe Elena Udrea pentru că Elena Udrea nu e a mea! Jargonul ăsta arată că așa au stat lucrurile. Și au fost patru modalități diferite prin care mi s-a cerut să o dau pe Elena Udrea. Să scriu lucruri despre dânsa. Într-una din cele patru situații mi s-a cerut să-l dau și pe Traian Băsescu. După ce-am fost eliberat ne-am văzut o singură dată. Ne-am salutat ca prieteni de suferință. Și-am mai vorbit de câteva ori la telefon sau prin intermediul unor mesaje. Vă mai fac o mărturisire. Am încercat s-o mai salut pe Elena Udrea zilele trecute și nu mi-a răspuns la telefon. Pe Traian Băsescu l-am văzut puțin înainte de Anul Nou. Personal vorbesc cu dânsul. Ne-am întâlnit ultima dată întâmplător. Am numărul dânsului de telefon. Bine, are vreo trei de fapt", a declarat Rudel Obreja.

"S-a întâmplat odată în toaleta de la DNA! Într-unul dintre momentele în care mă găseam acolo la anchetă a venit cineva într-o toaletă cu două cabine. Nu era chiar foarte curat acolo. Nici n-am apucat să intru într-una din cele două cabine că a venit cineva lângă mine. Nu-l cunoșteam și nici n-aș mai putea recunoaște pentru că au trecut deja şase ani de-atunci. Mi-a spus: "Dă-o pe Udrea și scapi! Dă-o pe Udrea! Dă-l și pe Băsescu! De ce îi ții în brațe?". Și mi-a mai spus alte lucruri pe care n-aș putea să le spun. Eu cred că omul era din DNA. Modul în care s-a prezentat, cum arată și cum a vorbit, fermitatea. Asta mi-a indus mie... Așa l-am simțit energetic. În plus în DNA nu merge lumea așa la toaletă. Să zicem că a fost o întâmplare, doar că au mai fost trei situații. Am avut pe cineva în celulă într-o noapte. Era cu drogurile... A încercat să mă tragă de limbă și s-a creat o situație să rămânem doar noi doi în celulă. În mod cert era pus. Apoi, cineva din familie a fost contactat și i-a spus, fiind condiționat, mult mai oficială discuția. Dacă Obreja o dă pe Udrea vă grantez că scapă! Soția mea a venit la mine, pentru că era avocat și putea să vină zi de zi și mi-a transmis ce i s-a spus", a mai povestit fostul președinte al Federației de Box.

Rudel Obreja a fost condamnat în 2018 la 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală în dosarul "Gala Bute". A fost eliberat după şapte luni petrecute în spatele gratiilor, după ce a invocat alcătuirea ilegală a completurilor de cinci judecători. Dosarul a ajuns la instanţa supremă în aprilie 2015, acuzațiile aduse fiind de luare sau dare de mită, abuz în serviciu, complicitate la luare de mită, evaziune fiscală şi spălare de bani.