Lucian Bute rupe tăcerea după scandalul din "Gala Bute": "A fost cel mai greu moment"

Gala Bute i-a dat fiori celui mai bun pugilist român din ultimii ani. "Momentul meu cel mai greu, stând şi gândindu-mă acum, a fost cel după declanşarea scandalului cu Gala Bute. M-a măcinat, m-am tot gândit, ce nevoie aveam eu de treaba asta? Dacă aş fi ştiut că iese nebunia care a ieşit, nu aş fi venit niciodată la Bucureşti. Am venit cu inima deschisă, pentru români. Numele meu a fost terfelit. Când zici «Gala Bute» sunt eu, Lucian Bute, nu? Elena Udrea, Rudi Obreja au intrat la puşcărie din «Gala Bute». Gala s-a numit «Campion pentru România», nu «Gala Bute». Asta m-a deranjat. Dar încă o dată, cei care au organizat gala, cred că au avut intenţii bune. Am avut şansa să vin în România. Sunt totuşi lucruri care se bat cap în cap. Nu m-a întrebat nimeni niciodată nimic", a declarat Bute pentru Gsp.ro.

"Niciodată, niciun cuvânt (n.r. - întrebat dacă a fost chemat să dea declaraţii la DNA)! Eu am avut un contract strict, s-a respectat, am plătit taxe la fiscul românesc, mi s-a dat certificat fiscal. Am fost apoi în Canada şi am declarat banii, că sunt nivele de impozitare diferite. La mine a fost totul deschis, banii prin transfer bancar. Îmi pare rău că au ajuns să sufere unele persoane, şi mă refer aici şi la Rudel, şi la Elena Udrea", a adăugat fostul boxer pentru sursa citată.