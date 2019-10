Articol publicat in: Life

Rugăciunea pentru suflet a lui Iisus Hristos. Spune-o şi imediat te vei simţi mult mai bine

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Rugăciunea lui Iisus este rugăciunea cea mai folositoare pentru suflet. Preoții spun că dacă o rostești, de îndată mintea ți se limpezește. Foto: mesajeinspirationale.com Rugăciunea lui lisus se rosteşte astfel: „Doamne lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul". La început, ea se rostea fără adaosul cuvântului „păcătosul", care a fost adăugat mai târziu. Acest cuvânt, ce cuprinde în sine recunoaşterea şi mărturisirea căderii – bagă de seamă Preacuviosul Nil Sorski – este potrivit nouă şi bineplăcut lui Dumnezeu, Care a poruncit să înălţăm rugăciuni către El dintru recunoaşterea şi mărturisirea păcătoşeniei noastre, potrivit doxologia.ro. Citeşte şi Vaticanul a lansat BRĂŢARA RELIGIOSĂ INTELIGENTĂ. Incredibil ce face când o conectezi la telefon Pentru începători, făcând pogorământ neputinţei lor, Părinţii îngăduie împărţirea rugăciunii în două jumătăţi, spunând uneori: „Doamne lisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine, păcătosul", iar alteori: „Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul". Totuşi, aceasta e doar o îngăduinţă şi un pogorământ, şi nicidecum o poruncă şi o rânduială care cere împlinire neabătută. Este cu mult mai bine a face mereu rugăciunea întreagă, fără a ocupa şi a răspândi mintea cu grija schimbării jumătăţilor. (Sfântul Ignatie Briancianinov, Călăuza rugătoare. Izbăvirea de durerile ostenelilor zadarnice, Editura Sophia, pp. 29-30). loading...

