Articol publicat in: Life

Vaticanul a lansat BRĂŢARA RELIGIOSĂ INTELIGENTĂ. Incredibil ce face când o conectezi la telefon

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Vaticanul a lansat BRĂŢARA RELIGIOSĂ INTELIGENTĂ. Ce face aceasta când te conectezi la telefon vezi mai jos. Foto: stirilekanald.ro Mătăniile se conectează la telefon printr-o aplicație specială, cu conținut religios: rugăciuni, sărbători, muzică religioasă și nu numai, scrie stirilekanald.ro. Este echipată cu senzori de mișcare „Click to Pray eRosary" care îi permit utilizatorului să deblocheze telefonul în momentul în care face semnul crucii. Atunci se activează automat modul de rugăciune, fiecare mătanie reprezentând un verset. Citeşte şi Documentar şocant despre pedofilia din Biserica Catolică Există trei moduri ale brățării: cel de rugăciune standard, rugăciune contemplativă și modul flexibil, care se schimbă în funcție de sărbătoare.

Utilizatorului îi va apărea rugăciunea pe ecranul telefonului în timp real, primind posibilitatea de a-și vedea și progresul în timp ce rostește respectiva rugăciune. În plus, utilizatorii vor avea acces și la funcții de monitorizare a sănătății, precum număratul de pași, de calorii sau a distanței parcurse. Dispozitivul a fost produs de către Acer pentru Biserica Catolică și poat efi achiziționat din diverse magzine online la prețul de 99 euro. loading...

