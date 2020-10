RUNE pentru zodii, mesaj luna NOIEMBRIE 2020. Adevaruri de la pietrele mistice

Cuvantul RUNA inseamna soapta sau secret sfant.

Fiecare litera se considera ca poarta un mesaj energetic ce ofera ghidare intuitiva din lumea supranaturala. Sunt 24 rune in total si fiecare in parte are un simbolism bogat ce este conectat cu astrele, cu zeitatile, cu cele 8 directii si cu ciclurile naturii. Runele sunt considerate alfabetul zeilor. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Runele au fost sculptate in lemn, piatra sau os si pastrate intr-o punga de panza sacra. Fenomenul citirii runelor are loc ca la cartile de tarot, prin selectarea runelor in baza intentiei si a cererii de mesaj intuitiv.

Runele reprezinta sistemul antic de alfabet creat de celtici, scandinavi si popoarele germanice tocmai in primul secol.

Iata care este runa asociata cu fiecare zodie in citirea intuitiva pentru mesajul lunii NOIEMBRIE 2020 si ce transmite fiecare:

Mesaj rune NOIEMBRIE 2020 pentru BERBEC

Ingwaz: aceasta runa simbolizeaza munca si productivitate. Este o piatra mistica pozitiva in toate aspectele posibile ce tin de cariera ta. Acum este timpul potrivit si perfect sa mergi mai departe cu cariera si sa tintesti sus si mare. Mai indica si faptul ca este posibila pentru tine o promovare, o marire de venituri urmare a muncii tale sau succesul in general.

Mesaj rune NOIEMBRIE 2020 pentru TAUR

Hagalaz: aceasta runa simbolizeaza furtuna si indica faptul ca o schimbare necesara si binevenita se indreapta spre tine. Nu mai este benefic pentru tine sa faci ceea ce ai facut pana acum pe anumite domenii, in schimb vei face unele schimbari pentru sanatatea ta, starea ta de bine si de pace a sufletului si mintii. Este timpul sa te desprinzi de tiparele distructive, de autosabotare si sa fii din nou iubitor cu tine.

Mesaj rune NOIEMBRIE 2020 pentru GEMENI

Gebo: aceasta Runa simbolizeaza conceptul de cadou si inseamna ca un noroc sau o sansa minunata neasteptata va veni pe calea ta. Este un semn mistic foarte pozitiv pentru orice aspect ce tine de iubire si relatie si este semn bun si pentru fertilitate. Acesta este unul din cele mai norocoase simboluri si indica generozitate din partea Universului spre tine – ai grija sa dai si tu o parte inapoi spre altii, raspandind iubire si recunostinta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.