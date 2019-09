Rusia a construit prima centrală nucleară plutitoare

Prima centrală nucleară plutitoare din lume, dezvoltată de Rusia, ”Akademik Lomonosov”, a ajuns în portul său permanent de staţionare, la Pevek, în Extermul Orient rus, a anunţat agenţia nucleară rusă Rosatom.



Akademik Lomonosov are 21.000 de tone, 144 de metri lungime şi 30 de metri lăţime.



Centrala plutitoare a plecat de la Murmansk, portul din Marele Nord rus unde a fost construită şi apoi încărcată cu combustibil nuclear, la 23 august, potrivit news.ro.



Tractată de mai multe nave, ea a ajuns la destinaţie după mai bine de trei săptămâni de călătorie, a anunţat sâmbătă, într-un comunicat, Rosatom. Aceasta urmează să fie racordată la reţeaua electrică şi să fie operaţională până la sfârşitul anului, potrivit Rosatom.



Centrala nucleară are două reactoare cu o capacitate de 35 de megawaţi fiecare, apropiate celor ale spărgătoarelor de gheaţă nucleare, faţă de 1.000 de megawaţi cât are reactorul unei centrale clasice de generaţie nouă, potrivit news.ro



Akademik Lomonosov urmează să acopere consumul a 100.000 de persoane, însă ea va servi mai ales la alimentarea platformelor petroliere din regiune, în contextul în care Rusia dezvoltă exploatarea de hidrocarburi în Arctica.



Asociaţii de apărarea mediului - mai ales Greenpeace Rusia - denunţă acest proiect de ani de zile. Ele se tem de ”consecinţe grave” în această regiune fragilă, în cazul unei furtuni sau unui accident şi evocă un potenţial ”Cernobîl pe gheaţă”, potrivit news.ro.



Avertismentele lor s-au intensificat după ce o explozie, în august, într-o bază de teste de rachete, în Marele Nord, a crescut pentru o scurtă perioadă de timp radioactivitatea în zonă.