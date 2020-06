S-a aflat abia acum! Cântăreaţa a fost părăsită de iubit: "Cel mai mult doare atunci când eşti dezamăgit"

Cântăreața a împărtășit dezamăgirea ei cu oamenii din mediul online. “Cel mai mult doare atunci cand esti dezamagit de persoana care ai crezut ca nu te va rani niciodata”, a scris Stana, pe rețelele de socializare. „Va doresc sa fiti iubiti si mereu fericiti”, a încheiat Stana Izbașa mesajul, lângă care a postat și videoclipul ultimei melodii lansate de ea, „Badea meu se-nsoară!”.

"Daca e vorba de Flore Baniciu sa ii fie rusine, cu toate pitipoancele lui ca sa cobarit la nivelul lor. De cind nu mai sinteti cu Flore nu mai are nici un farmec in muzica/ Așa este!Din pacate si eu am trecut prin așa ceva si e dureros!Și in zi de azi il mai iubesc,chiar dacă fiecare suntem pe drumuri diferite…Trebuie sa fim preventivi, totul trebuie tratat cu indiferenta!”, sunt câteva dintre mesajele pe care le-a primit Stana Izbașa, pe contul ei de pe rețelele de socializare, după ce a anunțat că ea și iubitul său nu mai formează un cuplu.