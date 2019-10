S-a inaugurat cel mai lung pod rutier suspendat din lume

Primul pod rutier cu două punţi peste fluviul Yangtze, cu o lungime principală de 1.700 de metri, se întinde în total pe 4,13 kilometri, potrivit Agerpres.



Puntea superioară a structurii, cel de-al 10-lea pod peste Yangtze, dispune de şase benzi de circulaţie, cu o viteză proiectată de 80 km/h, iar puntea inferioară are de asemenea şase benzi, cu o viteză proiectată de 60 km/h.



Pe puntea superioară există, de asemenea, două trotuare cu potenţial turistic, iar pe puntea inferioară au fost prevăzute două piste de biciclete şi două trotuare, potrivit Agerpres.



"Podul Yangsigang de pe fluviul Yangtze este cel mai lung pod suspendat cu două punţi din lume", a declarat Xu Gongyi, proiectant şef al structurii.



Noul pod va contribui la decongestionarea traficului şi la dezvoltarea mai echilibrată a oraşului, a spus la rândul său Lin Chi, vicepreşedinte al Wuhan Urban Construction Investment and Development Group Co., Ltd.