S-a stins din viaţă un monstru sacru al filmului

Glyn Houston a devenit cunoscut în anii 1950, când a interpretat rolul iubitului personajului jucat de Joan Collins în "Turn the Key Softly”. A lucrat alături de actori ca Clark Gable, Alan Ladd şi Lana Turner.

Dean Powell, care l-a ajutat să îşi scrie memoriile, a anunţat decesul actorului despre care a spus că era "un adevărat gentilom”.

Houston a jucat în peste 80 de filme, în special de televiziune, dar a jucat şi teatru. Între cele mai cunoscute seriale în care a apărut se află "Keep It in the Family”.

A fost prieten apropiat al actorilor galezi Richard Burton şi Stanley Baker.

În 2008, a primit un trofeu special BAFTA. Houston, care a crescut în Tonypandy, a avut două fiice cu Shirley Lawrence, cu care s-a căsătorit în 1956.