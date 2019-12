Ministru Muncii explică pe Facebook de ce salariul minim nu s-a majorat pentru cei cu studii superioare. Reacţia lui Marius Budăi

Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri seara HG pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2020, pentru angajaţii fără studii superioare. Anul viitor, salariul brut va fi de 2.230 lei lunar, respectiv 1.346 net, o creştere lunară de 83 lei. Salariul în cazul angajaţilor cu studii superioare rămâne la fel, 2.350 lei/lună, conform Agerpres.

"Cum am ajuns la aceste sume? Vă asigur că nu "din pix", pe calcule electorale, cum s-a tot făcut. Creşterea a fost decisă la finalul unei susţinute activităţi de analiză făcută într-un timp scurt, dar cu seriozitate. Am vrut să nu se mai ia decizii de creştere fără analiza impactului. Aşa că, în primele zile după preluarea guvernării, am făcut rapid un grup de lucru: Cancelaria Prim-Ministrului, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor Publice şi s-a muncit ca să se livreze rezultate cât de repede posibil. Timp în care ne-am consultat cu toţi partenerii, cei prevăzuţi de lege dar, de fapt, cu oricine a fost interesat şi a dorit să îşi exprime un punct de vedere. Toate sub presiunea timpului - ne-am dorit să fim şi eficienţi, dar şi respectuoşi cu angajatorii care urmăreau subiectul. Oameni care aveau nevoie să ştie care este decizia finală pentru a-şi putea adapta bugetele de salarii pe 2020. Eu spun că am atins ceea ce ne-am propus", a scris sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, Violeta Alexandru.

Aceasta a adăugat că ar fi ideal ca tot mai puţini oameni să trăiască din salariul minim, dar pentru acest deziderat este nevoie de o economie puternică care să ducă, natural, la o creştere a veniturilor angajaţilor.

"Am citit multe comentarii, în ultimele săptămâni, despre (in)utilitatea stabilirii salariului minim de către Guvern. Am participat, recent, şi la discuţiile miniştrilor Muncii din UE pe această temă. Da, se discută intens despre necesitatea unui mecanism de stabilire a salariului minim (minimum wage) valabil în ţările membre UE. Unul care să ţină cont de nevoile oamenilor, dar şi de posibilităţile angajatorilor. Sunt voci care spun că trebuie stabilit exclusiv de angajat-angajator. Nu e uşor să ajungi să fie ambele părţi mulţumite. Convingerea mea este că ajungi la o decizie acceptată de ambele părţi, angajaţi şi angajatori, prin încrederea părţilor şi, după aceste săptămâni de lucru pe această temă, eu personal simt că a contat încrederea partenerilor în determinarea noastră de a ajunge la o soluţie de stabilire corectă", a mai scris ministrul Muncii.

Ea a subliniat că, în doar câteva săptămâni, preluând guvernarea la final de an, liberalii au ajuns la o Hotărâre de Guvern pe salariul minim 2020, fundamentată astfel încât să detaşeze politicul de acest subiect, o formulă discutată transparent, adaptată posibilităţilor actuale, una de la care orice discuţie ulterioară va pleca mult mai profesionist.

Marius Budăi a criticat Guvernul Orban şi a acuzat executivul că se joacă cu vieţile românilor prin declaraţiile legate de vârsta de pensionare sau de stoparea creşterilor pensiilor şi salariilor promise prin lege.

