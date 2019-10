Salariul minim se majorează în ziua votului de învestitură a Guvernului Orban. Premierul Dăncilă a făcut anunţul în direct VIDEO

Viorica Dăncilă a declarat în direct la România TV că se va ține de cuvânt în ciuda somațiilor lansate de Ludovic Orban și va majora cu 100 de lei salariul minim pe economie. Dăncilă a susținut că actul normativ va fi adoptat în ședința de guvern din 4 noiembrie, zi în care e programat și votul pentru învestirea echipei conduse de Orban.

"Am vorbit cu sindicatele, în ședința de luni mărim și salariul minim", a spus Dancilă, la România TV Blocul Naţional Sindical a susţinut în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, desfăşurat, luni, la Palatul Victoria, ca salariul minim brut pe economie, de la 1 ianuarie 2020, să fie 2.495 de lei, faţă de propunerea Guvernului - 2.262 de lei, a declarat preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin.

La rândul său, preşedintele Confederaţiei Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, a afirmat că, în cadrul discuţiile purtate luni la Guvern, reprezentanţii organizaţiilor sindicale au susţinut ca în loc de două niveluri de salariu minim să existe patru astfel de paliere.



"Despre salariul minim, ceea ce am solicitat este ca să nu existe două niveluri, respectiv pentru muncitori necalificaţi sau lucrători necalificaţi şi studii superioare, ci să existe patru niveluri, adică necalificat, calificat, studii medii sau tehnice şi studii superioare. A rămas ca acest lucru să se discute în cadrul Comisiei de Dialog Social, care va rămâne joi, şi sperăm că, dacă nu apare noua guvernare, în momentul respectiv, săptămâna viitoare să poată ieşi hotărârea de guvern cu salariul minim garantat în plată, pe de-o parte, dar şi cu salariile minime funcţie de funcţiile respective, ca efect al faptului că nici până la ora actuală contractul colectiv de muncă la nivel naţional, dar şi contractele de muncă sectoriale nu se pot încheia în România datorită legislaţiei deficitare", a adăugat Hossu.



La reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, din partea Executivului au participat premierul demis, Viorica Dăncilă, ministrul demis al Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, şi ministrul demis al Muncii, Marius Budăi.

Anterior, liderul PNL Ludovic Orban, mandatat de președintele Klaus Iohannis să formeze un nou Cabinet, a atenționat că decizia de majorare a salariului minim trebuie, în mod normal, să aparțină viitorului Cabinet. Șefii celor mai mari bănci din România vor dezbate cu celebrul economist Nouriel Roubini starea reală a economiei și perspectivele izbucnirii unei noi crize. Te așteptăm la eveniment! Click pentru detalii și înregistrare. "Am pregătit mai multe proiecte, pe care viitorul guvern să le poată adopta. În Guvernarea PSD am crescut succesiv salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Am făcut demersurile necesare ca acesta să fie majorat, începând cu anul viitor, la 2.262 de lei, iar pentru angajații cu studii superioare și vechime de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, la 2.620 de lei lunar. După-amiază vom avea consultări pe această temă cu reprezentanții patronatelor și sindicatelor în cadrul Consiliului Național Tripartit", a spus, în primă fază, în ședința de luni a Guvernului, premierul demis Dăncilă. Puține ore mai târziu, după întâlnirea cu sindicatele, premierul demis își anunța însă intenția de a aproba proiectul.