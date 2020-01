Sânziana Buruiană a ajuns de nerecunoscut, după ce s-a îngrăşat. Nu mai este bomba sexy pe care o ştia toată lumea

Recent, cea intitulată "bombă sexy", datorită formelor voluptoase, în special decolteului generos, a fost invitată în emisiunea lui Capatos. Vedeta a mărturisit că vrea să revină pe micile ecrane, însă nu ca asistentă TV, ci ca prezentatoare.

Fanii au avut un şoc când au văzut-o, deoarece nu mai arată deloc la fel cum era înainte, s-a îngrăşat foarte mult, aproape că a ajuns de nerecunoscut. "Trebuie să observi că rochia este mai lungă, mai largă. Dar la ştiri, audienţa trebuie să fie tot cu decolteu. La meteo, la ştiri sportive. Vreau să mă interesez, că vreau să intru în Cartea Recordurilor, ca "femeia care a alăptat cel mai mult un copil", a spus Sânziana Buruiană.

"Isabela este un copil minunat, inteligent și independent. Da, încă o mai alăptez și nu am încercat niciodată să opresc asta. Are o alimentație normală, însă se mai alintă și în acest mod. E atât de frumos și de ușor să o adorm! O pun la piept și în 5 minute adoarme. Față de alte mămici care au preferat ajutorul bonelor sau au ales cariera, eu mă ocup exclusiv de ea, am vrut să fiu cât mai prezentă în viața ei și nu pot decât să fiu mulțumită. Prezența părinților în viața unui copil este esențială pentru dezvoltarea lor armonioasă”, spunea Sânziana Buruiană în urmă cu câteva luni.

Sânziana Buruiană, păcălită la un concurs pentru copii

Sânziana Buruiană a decis să povestească totul public, tocmai pentru ca alte persoane să nu treacă prin aceeaşi situaţie ca şi ea. Vedeta a mers cu fetiţa sa la un concurs, acolo unde i s-a promis că la final va primi bani pentru munca depusă de micuţă ei. La urmă, însă, surpriză. Sânziana Buruiană nu a primit niciun leu.

„Eu am luat țeapă! Dragii mei, știți că mă aflu într-o perioadă grea din viața mea și că sunt în doliu, dar chiar și așa niciodată nu îmi las la o parte cuvântul și atunci când am de onorat un eveniment mă duc orice ar fi. Așa s-a întâmplat sâmbătă, când am fost la concursul dedicat copiilor.

Am ajuns acolo, am stat 5 ore și la sfârșit nu am mai primit onorariul promis. Vi se pare corect? Vi se pare normal că cineva să organizeze evenimente pentru copii, să vina părinţi din toată țara, să plătească taxa pentru copilul lui participant, pentru că sunt promise apariții tv de la eveniment și participarea vedetelor și toate acestea să fie minciună?!

Mie nu mi se pare normal, de aceea m-am și hotărat să scriu această postare! Pentru că nu e normal să fim luați în bătaie de joc. E normal dacă ți se promite ceva la un eveniment să și primești! ( și am dovadă scrisă pentru acest lucru o voi arată la momentul potrivit). Atenție, dragi părinţi, nu vă mai duceți copiii la concursuri neacreditate și unde nu aveți nimic de câștigat, diplomele acelea nu reprezintă nimic. Eu am fost păcălită și vreau să învătaţi din ce am păţit eu”, a scris Sânziana Buruiană pe Facebook.