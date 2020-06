SÂNZIENE 2020. Ce este bine să faci în NOAPTEA de SÂNZIENE, noaptea în care se deschid cerurile

Noaptea Sânzienelor este una magică, când lumea de dincolo vine în contact cu lumea pământeană şi pentru aceasta se fac practici de pomenire a morţilor numite Moşii de Sânziene, când se deretică mormintele, se pun flori, se aprind lumânări şi se dă de pomană la cimitir. Pentru a alunga spiritele rele, oamenii aprind focuri, peste care aruncă substanţe puternic mirositoare, apoi se buciumă şi se strigă în jurul lor.

Irina Nicolau scria în ”Ghidul sărbătorilor românești” că ”în noaptea dinspre sărbătoarea lor, Sânzienele sunt foarte generoase: dau noroc pentru holde, pentru sănătate. Devin rele numai dacă le supără oamenii”.

SÂNZIENE 2020. În noaptea de Sânziene au loc ritualuri benefice pentru oamenii care cinstesc sărbătoarea

Se spune că, în noaptea de Sânziene, aceste creaturi magice dansează, plutesc pe Pământ şi fac tot felul de ritualuri benefice pentru oamenii care le cinstesc. Sărbătoarea Sânzienelor ţine o noapte şi-o zi şi începe la asfinţitul zilei de 23 iunie, când fetele şi feciorii culeg flori de sânziene şi fac din ele coroniţe înmiresmate; pentru fete şi femei, coroniţa are forma rotundă care prefigurează Soarele, Sânzienele fiind, de fapt, sărbătoarea Soarelui.

Pentru bărbaţi şi flăcăi, coroniţele sunt în formă de cruce. Chiar şi bătrânii îşi fac astfel de cununi. Odată culese florile, alaiurile de fete şi feciori se întorc în sat, unde, unii dintre ei încing hore, în timp ce alţii confecţionează cununi. Când sunt gata, începe Dansul Sânzienelor, în care sătenii, flăcăi şi fete, împodobesc stâlpii porţilor, ferestrele caselor, chiar cimitirele, existând credinţa că ele apără oamenii şi odihnesc morţii.

Apoi, cu chiuituri, strigături şi multă voie bună, fiecare aruncă pe case coroniţa sa, punându-şi o dorinţă sau o întrebare: fetele, bineînţeles despre feciori, femeile despre gospodărie, flăcăii despre fete, bărbaţii despre recolte, iar bătrânii despre sănătate şi viaţă. Dacă această cunună rămâne pe acoperiş, dorinţa se împlineşte; în cazul în care alunecă şi cade, dorinţa nu se va împlini. Tinerele mai au, însă, o şansă. Pot arunca această coroniţă de mai multe ori, până când aceasta nu mai alunecă de pe acoperiş. Ele trebuie să numere de câte ori o aruncă, iar numărul de încercări reprezintă, de fapt, numărul de ani până când aceasta se va mărita.

SÂNZIENE 2020. Flori sub pernă pentru aflarea ursitului

Legenda spune că, în noaptea de Sânziene, tinerele necăsătorite care îşi pun flori de sânziene sub pernă îşi pot visa ursitul. În ziua următoare, ele trebuie să meargă la un magician, la un tîmăduitor, la o bătrână care ştie să dezlege visele, pentru a înţelege ce a vrut să le transmită respectivul vis.

SÂNZIENE 2020. Noaptea focurilor magice

Pentru a se asigura ca Sanzienele nu se transforma in iele, romanii le cinstesc cum se cuvine. Astfel, in noaptea de Sanziene se aprind focurile si se arunca diferite arome pentru a inmiresma vazduhul. Feciorii trebuie sa-si aprinda fiecare cate o torta pe care s-o agite, fiind numite “faclii de Sanziene”.

În noaptea de Sânziene, alaiurile de fete şi flăcăi pornesc spre dealuri, pe câmpii, în liziera pădurii sau pe malul râurilor. Începe „noaptea focurilor” şi a „făcliei de Sânziene”. Flăcăii poartă torţe, şi aprind focuri, fiind un fel de concurs între sate în care se întrec: ce sat are focul cel mai viu, are cei mai mulţi flăcăi care se întrec în rotirea făcliilor, cine e meşter mai priceput să scoată mai multe scântei. Se sare peste foc, apoi se scalda-n rău perechi-perechi fiindcă e sărbătoarea dragostei. Nevestele tinere se scaldă-n roua sânzienelor pentru a rămâne însărcinate şi pentru ca aceştia să fie frumoşi şi sănătoşi.

Roua din dimineaţa Sânzienelor este implicată şi într-un alt ritual. Bătrânii spun că, în dimineața de după Noaptea de Sânziene, dacă te stropești pe trup cu rouă, vei deveni frumos și suplu, iar dacă te vei spăla pe față cu rouă, vei deveni chipeș și mândru.

SÂNZIENE 2020. În această noapte, se culeg plantele de leac

Noaptea de Sânziene este un moment de care se leagă o serie de superstiții. Cea mai importată superstiție spune că oamenii nu au voie să facă baie în această zi și asta pentru că vor alunga puterile magice ale Sânzienelor.

Legendele spun că dacă plouă în noaptea de Sânziene sau imediat după, acesta este un semn rău care prevestește o perioadă bogată în precipitații, mai exact 40 de zile de ploi.

Tot în noaptea de Sânziene este bine să fie culese plantele folosite pentru tratarea diverselor afecțiuni, crezându-se că acum ele au un efect terapeutic și mai mare. Cea mai cunoscută plantă care se culege în această noapte este verbina.