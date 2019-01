Săptămâna 11 de sarcină. Începe exerciţiile Kegel

Esti in saptamana 11 de sarcina. Bebelusul tau creste, creste creste. Daca n-ai facut-o deja, este timpul sa incepi exercitiile Kegel. Iti vor fi de mare ajutor. Daca ai nelamuriri cu privire la exercitiile fizice pe care ai voie sa le faci ca gravida, despre cate kilograme in plus este normal sa acumulezi si ce alte lucruri se mai intampla in aceasta perioada, nu ezita sa-ti intrebi medicul care urmareste sarcina.