Saptamana 22 de sarcina. Bebelusul vede lumina din exterior

Saptamana 22 de sarcina. Cum e copilul

Marime: 27,8 cm

Greutate: 430 g

Este cat... un dovlecel

Creierul bebelusului se dezvolta pe zi ce trece. Inca mai trebuie sa i se dezvolte simturile, insa iti poate auzi sunetul inimii si respiratia. Chiar si zgomotele puternice, din exterior, il pot trezi. De asemenea, bebelusul mai reactioneaza la lumina puternica, si iti transmite mesaje prin lovituri. Este un moment prielnic sa-ti aduci partenerul de viata, sa intereactioneze si el cu micutul. Isi poate misca degetele, isi atinge fata si chiar isi poate suge degetul. Plamanii se maturizeaza in continuare, vasele de sange din plamani continua sa se dezvolte si chiar reproduce procesul de respiratie. Poate inghiti, dar prima masa o va avea dupa nastere. Inimioara lui mica se poate auzi prin stetoscop. Nasul este in formare, iar cartilajul se transforma incet-incet in os. Daca bebelusul este baiat, testiculele incep sa coboare din pelvis in scrot.

Desi arata ca un omulet, bebelusul tau mai are cale lunga pana a putea sa se descurce singur dupa nastere. Organele lui interne sunt in plin proces de maturizare: inima, plamanii, creierul, tractul intestinal. Ochii ii sunt formati, are gene si sprancene, irisul este inca decolorat.

Anul viitor, in aceasta perioada: copilul va avea 34 de saptamani!

