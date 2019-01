Saptamana 9 de sarcina. Se formeaza valvele inimii

Saptamana 9 de sarcina. Cum e copilul

Marime: 2,3 cm

Greutate: 2 grame

Este cat... un bob strugure

Copilul este in continua dezvoltare si este ultima saptamana in care se mai numeste "embrion". Pe zi ce trece capata din ce in ce mai multe trasaturi "umane". Ochii sunt formati, insa sunt inchisi (nu se vor deschide pana la 27 de saptamani), are nas, buze, iar urechile incep sa se defineasca. Micutul a inceput deja "exercitiile fizice" care il vor ajuta la dezvoltarea muschilor, in timp ce degetelele de la maini si de la picioare capata aspect de degete si nu de labute. Este inca prea mic sa-i simti miscarile, insa la ecografii il poti vedea cat este de "agitat". Organele reproductive interne sunt formate (testicule sau ovare), insa nici macar medicii nu-si pot da seama daca vei avea fetita sau baiat. Intestinele au inceput sa "iasa" din cordonul ombilical, unde s-au format, si se indreapta spre abdomen. Bebelusul va "gusta" pentru prima data din lichidul amniotic, asa ca nu uita ca ce bei si ce mananci ajunge intr-un final la copilul tau.

In aceasta perioada se formeaza valvele inimii, retina si ii poti distinge la ecografie varful nasului. In plus, "codita" este absorbita.

Anul viitor, in aceasta perioada: copilul va avea 21 de saptamani!

Saptamana 9 de sarcina. Cum e mama

Corpul tau trece prin nenumarate transformari: greturi, acnee, oboseala accentuata. Cu alte cuvinte, HORMONII! Desi greturile sunt considerate principal semnul de avertizare de sarcina, de fapt oboseala este cu adevarat primul semn de sarcina. Corpul trece prin modificari rapide pentru a se pregati pentru „ingrijirea" viitorului bebelus, incat iti consuma toata energia, atat cea fizica, dar si cea mentala. Specialistii spun ca hormonii se declanseaza imediat ce ovulul a fost fecundat, asa ca oboseala este un semn pe care il poti observa inca inainte de intarzierea ciclului menstrual si de aparitia greturilor.

Drept pentru care, tot ce trebuie sa faci este sa te odihnesti ori de cat ori poti. Exercitiile de yoga speciale pentru gravide te pot ajuta sa te relaxezi, sa te eliberezi de stres si, in acelasi timp, sa ai musculatura tonifiata. Dormi mai mult pentru a-ti creste nivelul de energie si pentru a a-ti pastra mintea limpede.

Stresul si oboseala

Gandul la bebelus iti aduce si fericire, dar si stres, deopotriva. Iti vor trece prin cap si intrebari despre cat de mult vei mai putea veni la job, cat timp vei sta acasa, cum te vei descurca cu banii pentru analizele si controalele medicale, pentru nastere, pentru cresterea si ingrijirea bebelusului dupa nastere etc. Acestora li se adauga, evident, si grijile legate de evolutia sarcinii.

