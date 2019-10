Articol publicat in: Life

Săptămână neagră pentru teatrul românesc. După Tamara Buciuceanu, un alt MARE ACTOR român a murit azi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net La numai o zi după ce ne-a părăsit Tamara Buciuceanu-Botez, un alt mare actor s-a stins din viață. Este vorba despre actorul Alexandru Lazăr, care s-a stins din viață la 86 de ani, potrivit unui comunicat UNITER. Alexandru Lazăr a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale" la clasa profesorului Moni Ghelerter, asistentă Soroana Coroamă, pe care l-a absolvit în 1961. După terminarea facultății și-a început cariera actoricească la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț unde a jucat în peste 50 de spectacole și unde a ajutat la dezvoltarea „fenomenului Piatra Neamț". Din 1975 a pornit în lungul și frumosul drum al meseriei de profesor în cadrul aceleiași facultăți pe care a absolvit-o, unde a format generații întregi de artiști. Pentru cei ce vor să-i aducă un ultim omagiu, trupul neînsuflețit va fi depus la capela cimitirului Sfânta Vineri, joi 17 octombrie, începând cu ora 12.00. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 19 octombrie, ora 12.30, la Cimitirul Sfânta Vineri. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay