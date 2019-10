Articol publicat in: Politica

Şapte membri ai CSM solicită sesizarea CCR după apariţia înregistrărilor cu Dăncilă

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Şapte membri ai CSM cer preşedintelui Consiliului sesizarea CCR privind un posibil conflict juridic între premierul Viorica Dăncilă şi autoritatea judecătorească, după ce în spaţiul public au apărut înregistrări dintr-o şedinţă a PSD în care premierul vorbea despre Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. "Subsemnaţii, membri aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, solicităm de urgenţă: Sesizarea Curţii Constituţionale a României cu soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională între prim-ministrul României, doamna Dăncilă Viorica Vasilica, pe de-o parte, şi Autoritatea judecătorească prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte", se precizează în solicitarea celor şapte membri. Citeşte şi: Viorica Dăncilă, către parlamentarii PSD, înainte de moţiune: Mizele sunt legate de dosare, de secţia specială, de numirea procurorilor Newsweek.ro a publicat o înregistrare audio în care Viorica Dăncilă le transmite parlamentarilor PSD strategia la votarea moţiunii de cenzură şi le explică adevăratele mize: dosare, Secția specială pentru magistraţi, numirea procurorilor. Preşedintele PSD le-a impus parlamentarilor să nu voteze, pentru a nu exista discuţii legate de eventuale trădări. loading...

