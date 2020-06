Sarmale de Rusalii, în frunză de tei. Reţeta lui Păstorel, adaptată

În biserică se aduceau ramuri de tei şi oamenii îngenuncheau acolo pentru a fi feriţi de durerile de genunchi. Tot crenguţe de tei li se puneau şi vitelor între coarne, pentru ca vrăjile să nu le ia laptele. În credinţa populară se spune că aşa cum va fi vremea de Rusalii aşa va fi toată vara.

Reteta pe care v-o oferim azi se potrivește numai bine cu spiritul zilei pe care o trăim. Ii aparține lui Păstorel Teodoreanu, doar ca... o vom pregăti cu frunza de tei – frageda și buna, oparita în bors!

Sarmale de Rusalii - rețeta

„Tocatura se face din carne de bou (cand vom alunga oare vaca din bucatarie?) de la coada si carne de porc grasa. Se taie carnea in bucati mici si se trece o data prin masina. Se trece apoi a doua oara prin masina si se adauga: un miez de paine muiat in lapte, sare, piper, putina ceapa taiata foarte marunt si prajita in unt, putina verdeata tocata marunt (patrunjel si marar) si doua oua bine batute.