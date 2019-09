Scandal cu tentă sexuală la Ministerele Finanţelor şi Transporturilor. Cum răspunde Eugen Teodorovici

"Nu cred în dezvăluirile de duminică seara!

Nici nu mă uit, nici nu particip la telenovele. În toată activitatea mea profesională am promovat în funcții doar oameni competenți, indiferent dacă erau femei sau bărbați. Nu pot să fiu făcut responsabil pentru modul în care folosesc unii numele meu în conversațiile pe care le au. Ceea ce este cert este că NU ați auzit și nici NU veți auzi discuții între mine și alți oameni din administrația publică sau din politică pentru a promova în funcții oameni în cadrul ministerelor pe care le-am condus. În toți anii în care am fost ministru, cred că au fost organizate zeci, dacă nu sute de concursuri. Doar nu poate să creadă cineva că am avut vreo implicare în aceste concursuri și să nu fi ieșit nimic până acum. Nu a ieșit nimic pentru că NU am făcut nimic! Iar pentru cine nu crede, fie poate să verifice, fie să ceară verificarea acestora și prezentarea publică a rezultatului acestor verificări, pentru că eu nu am NIMIC de ascuns. Fiecare răspunde de actele și faptele sale!