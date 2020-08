Scandal de proporţii în Prahova! Viceprimarul, acuzat că a bătut un sătean care i-a reproşat lipsa apei la robinet VIDEO

Sâmbătă seară, mai mulți localnici au cerut socoteală conducerii primăriei Filipeștii de Târg pentru că nu aveau apă. La fața locului a ajuns și viceprimarul comunei, Vasile Giurea, care, pe fondul disputelor verbale, a devenit violent.

Costin Chirilă, unul dintre sătenii care au participat la protestul ad-hoc, susține că a fost lovit în față de viceprimarul Giurea, cu pumnul, care i-a spart și telefonul mobil.

Viceprimarul a recunoscut incidentul, dar susține că nu a apucat să-l lovească pe cetățeanul respectiv, pe care îl acuză că l-a înjurat și că udă solariile de legume, provocând criza apei în comună.

Incidentul a fost filmat de mai mulți martori, care au sunat la 112.

"Aseară, am ajuns acasă, după o zi de muncă, plin de praf și am constatat că nu avem apă, așa cum se tot întâmplă de multă vreme. Am vorbit cu mai mulți săteni și ne-am adunat vreo 20 de inși la Polița Locală să cerem să dea drumu la apă. Acolo a ajuns și viceprimarul Vasile Giurea, care pe fondul consumului de alcool, a devenit violent.

Mi-a aplicat mai multe lovituri de pumn în față și mi-a spart telefonul. Am avut noroc cu mai mulți oameni, care l-au ținut să nu mă omoare efectiv. Mi-a reproșat că de ce ud legumele din solar, dar eu din asta trăiesc. Plătesc apa, luna trecută vreo 12 milioane de lei vechi, nu o fur. Chiar și așa, ăsta e motiv să mă bată vicele?", a declarat Costin Chirilă pentru observatorulph.ro.