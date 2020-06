Scandal din cauza stimulentului "Covid". Nelu Tătaru: "Listele sunt făcute de manageri"

Scandal în sănătate din cauza stimulentului de 500 de lei. Dincolo de ordonanţe de urgenţă pe care le-am dat pe starea de urgenţă sau pe starea de alertă au fost şi anumite implicaţii parlamentare care au modificat aceste legi, iar listele îmi vin de la managementul acelor unităţi medicale. Noi am creat cadrul legislativ, am creat o serie de sectoare unde am avut implicare mai mare a infecţiei cu Covid, am specificat la un moment dat că toţi cei care au avut contact cu un pacient infectat Covid sau care au avut contact cu un suspect Covid confirmat ulterior infectat Covid primesc acel stimulent. Oamenii politici pot explica mai mult", a afirmat Tătaru.

Ministrul Sănătăţii: Avem focare peste tot. România este în pericol sanitar

Întrebat daca este un fel de loterie acordarea acestui spor: "Loterie nu este, atâta timp cât şeful de compartiment, managerul acelei unităţi medicale cunoaşte fiecare personal în parte care a fost implicat în lupta împotriva infecţiei Covid".

Ministrul Sănătăţii a fost întrebat şi ce părere are despre protestul personalului de la ambulanţă legat de neachitarea sporului de periculozitate.

"Sunt anumite modificări legislative care trenează în Parlament, inclusiv statutul ambulanţierului care acum sub coordonarea DSP-ului, dar când vor reveni la Ministerul Sănătăţii vom discuta separat atât statutul, cât şi modificările de sporuri pe 153, dar în acest moment cred că Parlamentul ar trebui să gestioneze şi acele proiecte legislative care sunt rămase de peste trei ani de zile", a explicat ministrul Sănătăţii.