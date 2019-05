Scandal imens în fotbalulul românesc. Crăciunescu îl dă în judecată pe Dinu: "Unii oameni şi-au pierdut echilibrul"

GSP a scris, vineri, că fostul internaţional Cornel Dinu povesteşte în cartea sa "Misterele lui Mister", pe care o va lansa, duminică, la Bookfest, că Bernard Tapie, preşedinte al clubului Olympique Marseille în 1993, l-a mituit pe arbitrul Ion Crăciunescu.

"M-a gândit foarte mult cum să etichetez poziţia acestui individ. Singura modalitate de a reacţiona faţă de ce a spus dânsul este să-l dau în judecată. Am raportul acasă. În raportul acela, era un neamţ observator, mi-a dat nota 9. Am acel raport şi culmea, am răsfoit şi toate punctele sunt la superlativ în raport. O să fie o instanţă de judecată, o să vină să demonstreze lucrul acesta. Probabil pentru că infracţiunea de calomnie nu mai este pedepsită penal, unii oameni şi-au pierdut echilibrul şi au ajuns să scrie nişte enormităţi care fac înconjurul Europei. Pe mine nu mă deranjează deloc pentru că va trebui să vină domnul Dinu să le probeze pe toate", a spus Ion Crăciunescu la Digi Sport.

Cornel Dinu spune că se cunoştea de mai multă vreme cu Bernard Tapie şi că a fost sunat de acesta, în aprilie 1993, pentru a-l ruga ceva, înaintea meciului decisiv pentru calificarea în finala Ligii Campionilor, pe care OM urma să-l dispute în deplasare cu FC Bruges. "Te rog să mă ajuţi cu românul tău care mă arbitrează mâine - a încercat să-i pronunţe numele, stâlcindu-l, bineînţeles -, să nu-i dea cartonaş galben stoperului meu, Boli. Dacă mai ia unul, stă cu Milan în finală. Pentru asta, omul în negru va avea de la mine 20.000 de dolari", susţine Dinu, selecţionerul României în acea perioadă, că i-a transmis Tapie, care a adăugat că şi meciul cu FC Bruges era aranjat.

Fostul fundaş dinamovist s-ar fi achitat de rolul de intermediar şi i-ar fi transmis lui Crăciunescu propunerea omului de afaceri francez, iar arbitrul de atunci a acceptat. Banii au fost primiţi luna următoare de către Cornel Dinu, care ar fi mers la Marsilia să-i ia, apoi i-a dat lui Crăciunescu.

Bernard Tapie a negat dezvăluirile lui Dinu: "E spre binele acestui Mister să vină cu dovezi şi mărturii pentru a-şi demonstra acuzaţiile! Au trecut 30 de ani, i-a luat mult timp să-şi împace conştiinţa. Dar, în faţa unui tribunal, nu va fi complicat să demonstrez că aceste lucruri sunt delirante. Marseille şi-a câştigat meciurile pentru că, la vremea respectivă, era cea mai bună echipă din Europa, împreună cu Milan. Lumea fotbalului va râde despre asta. Goethals să-i plătească pe Bruges, un arbitru să ia bani ca să nu-i dea cartonaş lui Boli, sunteţi ridicoli! Pentru că eu nu-mi aduc aminte să mă fi întâlnit cu acest român".